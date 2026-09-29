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Mahallede hareket: Mehmetçik Parkı'nda 15 dakikalık egzersiz seansı

Çorum'da 'Mahallemde Hareket Var' kapsamında Mehmetçik Parkı'nda toplanan çocuk ve yetişkinler, uzman fizyoterapist eşliğinde 15 dakikalık egzersiz yaptı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mahallede hareket: Mehmetçik Parkı'nda 15 dakikalık egzersiz seansı

Etkinlik parkta gerçekleşti

Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mahallemde Hareket Var" etkinliği çerçevesinde vatandaşlar ve çocuklar Mehmetçik Parkı'nda buluştu. Katılımcılar, bir uzman fizyoterapist eşliğinde yaklaşık 15 dakika süren ısınma, esneme ve temel fiziksel aktivite hareketleri gerçekleştirdi. Programın amacı, günlük yaşama hareketi dahil ederek sağlıklı yaşam farkındalığını artırmaktı.

Programın amacı ve yürütülmesi:

Etkinlikte görevli fizyoterapist Yusuf Çeliktaş, katılımcılara hareketleri doğru yapmayı öğretmeyi ve onları spora teşvik etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Çeliktaş, "Buraya gelen ve katılan mahallemizdeki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara bu şekilde hareketleri nasıl yapacağını, aktiviteleri nasıl yönlendireceğini hem öğretmek hem de teşvik etmek amacıyla programımızı yaptık. Bugün programımızın ilk günü, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere programımız devam etmektedir. Vatandaşlarımız bulundukları illerde, ilçelerdeki sağlıklı hayat merkezlerini araştırsınlar. Oralarda her branştan arkadaşımız ücretsiz bir şekilde, Sağlık Bakanlığımızın talimatlarıyla hizmet vermektedir. Oraları değerlendirebilirler. Aynı zamanda herkesin kendine uygun fiziksel aktivitesini, egzersizini planlaması için fizyoterapistlere danışması sağlıklı olacaktır. Bu konuda da bu şekilde de davranabilirler" dedi.

Katılımcıların deneyimi:

Etkinliğe katılanlar arasında yer alan Neslihan Pehlivan, deneyimini şöyle anlattı: "Ben düzenli spor yapan birisiyim ve şu an yürüyüşe çıkmışken böyle bir faaliyete katılmak gerçekten bana çok iyi geldi. Umuyorum bu yaygınlaşır." Organizatörler, benzer etkinliklerin ildeki diğer parklarda da tekrarlanacağını belirterek, mahalle bazında hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

MAHALLE SAKİNLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HARAKETLER YAPILDI

MAHALLE SAKİNLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HARAKETLER YAPILDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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