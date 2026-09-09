Mahkemenin Ayşe Tokyaz davasında kararını açıklaması bekleniyor

Duruşmanın son aşaması:

İstanbul ağır ceza mahkemesinde görülen davada, 11 Temmuz 2025 tarihinde Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz ile ilgili yargılama tamamlanma aşamasına geldi. Duruşma salonunda, mahkeme heyetinin bugün kararını açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyet savcısının mütalaası:

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasını yinelediğini belirtti. Savcı, sanık Cemil Koç hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet; ayrıca 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından ise toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ve duruşma süreci:

Davada tutuklu bulunan 9 kişi dâhil olmak üzere toplam 11 sanık yargılanıyor. Bugünkü duruşma, savunma ve tarafların mütalaaya karşı son beyanlarının alınmasıyla sürüyor; mahkeme heyetinin bu aşamadan sonra kararını açıklaması bekleniyor.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında bugün karar çıkması bekleniyor