Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

Mahkemenin Ayşe Tokyaz davasında kararını açıklaması bekleniyor

Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025'te öldürülen Ayşe Tokyaz davasında, eski polis Cemil Koç'un da aralarında olduğu sanıklar hakkında bugün karar açıklanacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mahkemenin Ayşe Tokyaz davasında kararını açıklaması bekleniyor

Duruşmanın son aşaması:

İstanbul ağır ceza mahkemesinde görülen davada, 11 Temmuz 2025 tarihinde Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz ile ilgili yargılama tamamlanma aşamasına geldi. Duruşma salonunda, mahkeme heyetinin bugün kararını açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyet savcısının mütalaası:

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasını yinelediğini belirtti. Savcı, sanık Cemil Koç hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet; ayrıca 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından ise toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ve duruşma süreci:

Davada tutuklu bulunan 9 kişi dâhil olmak üzere toplam 11 sanık yargılanıyor. Bugünkü duruşma, savunma ve tarafların mütalaaya karşı son beyanlarının alınmasıyla sürüyor; mahkeme heyetinin bu aşamadan sonra kararını açıklaması bekleniyor.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında bugün karar çıkması bekleniyor

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında bugün karar çıkması bekleniyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde
images

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
images

Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı
images

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alın...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solo tırmanışla Akdağ zirvesine: Mehmet Fatih Aktürk'ün 18 kilometrelik parkuru

Niğde'de iki yeni eğitim yuvası: Kur'an kursları belediye tarafından inşa edilecek

MSKÜ’den mobilya üretimine iki pratik çözüm

Kadın kooperatifleri mağazası üreticiye gelir kapısı oldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali