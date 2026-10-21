Mahmudiye'de tarladan sahaya: tarım işçileri sporu günlük yaşama taşıyor

Mahmudiye'de tarım işçileri sporu tercih ediyor

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde tarım işçileri, yoğun çalışma tempoları arasında kalan boş zamanlarını birlikte spor yaparak değerlendiriyor. Gençlik ve Spor Mahmudiye İlçe Müdürlüğü'ne bağlı spor tesisleri, tüm vatandaşların kullanımına açık şekilde hizmet veriyor.

günlük hayatın stresine karşı spor:

Tarım işçileri tesislerde yaptıkları antrenman ve grup etkinlikleriyle hem fiziksel kondüsyonlarını koruyor hem de günlük hayatın getirdiği stresi hafifletiyor. Ortak spor saatleri, işçiler arasında sosyal bağları güçlendiriyor ve dayanışmayı artırıyor.

kurumun açıklaması:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sporun herkes için erişilebilir olması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı. Kurum, tesislerin açık erişimli hizmet anlayışıyla bölge halkına destek verdiğini vurguladı.

ESKİŞEHİR'İN MAHMUDİYE İLÇESİNDE TARIM İŞÇİLERİ, BOŞ ZAMANLARINI BİRLİKTE SPOR YAPARAK DEĞERLENDİRİYOR.