Malatya esnafı konteyner ve kira mağduriyetini Ankara'ya taşıyor

Malatya esnafından ortak çağrı: mağduriyetler Ankara’ya taşınmalı

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile il merkezi ve ilçelerdeki oda başkanlarının, yeni seçilen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcana hayırlı olsun ziyaretinde esnafın öncelikli talepleri gündeme geldi. Ziyarette, konteynerlerin kaldırılması ve kalıcı iş yerlerine geçiş sürecinde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerle doğrudan temas kurulması gerektiği vurgulandı.

Kayısıdan tarıma uzanan ekonomik hassasiyetler:

Keskin, konuşmasında kayısının Malatya ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Kayısının yalnızca şehirde üretim yapanları değil, çevre illerden gelenler de dahil olmak üzere hasat ve işleme süreçlerinde geniş bir istihdam sağladığını belirtti. Malatya Ticaret Borsası Başkanlığı döneminde tarım ve hayvancılık eksenindeki çalışmaların da dikkat çekici olduğunu söyleyen Keskin, kayısının Malatya ekonomisinin lokomotifi olduğunu ifade etti.

Ramazan Özcan ise ticaret borsasının tarım ve hayvancılıkta iş birliğiyle hizmet verdiğini, kurumların farklı alanlarda çalışsa da ortak amaçlarının Malatya’ya hizmet olduğunu belirtti. Özcan, ziyaret için teşekkür ederek esnaf camiasının birlik mesajını yineledi.

Konteynerlerin kaldırılması: zamanlama ve güvenlik kaygıları:

Keskin, deprem sonrasında şehirde yürütülen yeniden yapılanma sürecinde konteynerlerin kaldırılmasının esnaf üzerinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Konteynerlerden kalıcı iş yerlerine geçişin esnafın mevcut koşulları gözetilerek sağlanması gerektiğini belirten Keskin, özellikle küçük esnafın büyük bölümünün yüzde 95’i kiracı olduğu gerçeğine dikkat çekti ve yüksek kira bedellerinin ciddi baskı yarattığını vurguladı.

Kuyumcu esnafının kritik güvenlik ve depolama ihtiyaçlarına özel bir parantez açan Keskin, iş yeri tahsisi yapılmayanların konteynerleri boşaltılmaya zorlanmasının altın ve değerli eşyaların güvenliği açısından ciddi sorun oluşturabileceğini kaydetti. Bu tür durumlarda esnafa alternatif mekan sağlanmadan zorlamanın mağduriyet doğuracağını söyledi.

Keskin, esnafın çalışma ortamının korunmasının gerekliliğini şu sözlerle özetledi: insanların çıkarıldığında mutlaka bir yer gösterilmesi gerekiyor, çünkü bu kişiler ailelerinin geçimini sağlıyor ve devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getiriyorlar.

Ortak akıl çağrısı ve Ankara'ya taşıma talebi:

Sorunların yereldeki kurumlarla birlikte ele alınmasının önemine değinen Keskin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun Malatya ziyareti sırasında konuların sivil toplum, basın, Malatya Ticaret Borsası ve ildeki oda başkanlarıyla birlikte masaya yatırılmasını önerdi. Ayrıca sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinde bulunulması gerektiğini belirtti ve AK Parti Malatya milletvekillerinin geçmişte sağladığı randevu mekanizmasının yeniden işletilmesini istedi.

Keskin, kalıcı iş yeri olanların taşınmasının gerektiğini kabul etti ancak henüz yeri çıkmayan veya taşınma imkanı olmayan esnaf için makul süre ve alternatif yer sağlanmadan zorlamanın doğru olmadığını savundu.

Yerel yönetim, sivil toplum ve basının rolü:

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kentte devam eden imar ve inşa sürecinin zorluklarına dikkat çekti. Teslim edilen iş yerleriyle ilgili eleştirilerin ve sürecin sancılı yönlerinin olduğunu kabul eden Özcan, devletin şehirde kalıcı düzen kurma çabasını ve konteynerlerin kaldırılmasının bu hedefin parçası olduğunu ifade etti. Ancak sürecin esnafı mağdur etmeyecek şekilde yönetilmesi gerektiğini yineledi.

Keskin ve Özcan, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve siyasi temsilcilerin ortak akılla hareket ederek sorunları bir masaya yatırmalarını, inceleyip çözüm üretmelerini önerdi. Ziyaretin sonunda taraflar iyi dileklerle görüşmeyi sonlandırdı.

Görüşmede öne çıkan talepler arasında, konteynerlerin kaldırılması sürecinde esnafa yeterli süre ve alternatif mekan sağlanması, kira baskısının hafifletilmesi ve konunun Bakan Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ortak bir heyetle iletilmesi yer aldı. Keskin, Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için esnafın desteklenmesinin kilit önemde olduğunu tekrar vurguladı.

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