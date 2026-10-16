Malatya kayısısında toparlanma sinyalleri: iki ayda 10 bin 300 ton, 46 milyon dolar

kısa bilanço: ağustos ve eylül rakamları

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan tarafından açıklanan verilere göre 2026 kuru kayısı sezonunda Ağustos ve Eylül aylarında toplam 10 bin 300 ton ihracat gerçekleştirildi. Bu iki aylık dönemde elde edilen gelir 46 milyon doların üzerine çıktı.

Ağustos ayında yaklaşık 3 bin 500 ton ihracattan elde edilen gelir 25 milyon doların üzerinde olurken, Eylül ayında ihracat miktarı hız kazandı ve toplam rakamlara önemli katkı sağladı. Özcan, birim fiyatlar ve ihracat ortalamalarının sezonda belirgin şekilde iyileştiğine dikkat çekti.

ekim beklentileri ve altyapı hazırlıkları

MTB yetkilileri, Ekim ayının ilk 10 gününde gözlenen hareketliliğin olumlu olduğunu belirterek, Eylül rakamlarının Ekimde geride bırakılmasını beklediklerini ifade etti. Özcan, kuru kayısının tüketiciye hızlı ve kaliteli şekilde ulaşması için yürütülen altyapı çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

geçmiş sezonun etkileri ve 2026'ya bakış

2025 yılında yaşanan rekolte kayıplarının sektör üzerinde etkili olduğunu hatırlatan Özcan, önceki yıldan kalan ürünlerle ihracatın sürdürülmeye çalışıldığını söyledi. Hem ekonomik hem de rekolte açısından yaşanan kayıpların ardından 2026 mahsulüyle birlikte Ekim, Kasım ve Aralık aylarının güçlü ihracat rakamlarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Genel görünüm, iklimsel gecikmeler ve kükürt kalıntıları konusundaki hassas çalışmaların süreci etkilediği ancak alınan önlemler ve artan talep sayesinde sezonun toparlanma yönünde ilerlediği yönünde.

MALATYA TİCARET BORSASI (MTB) BAŞKANI RAMAZAN ÖZCAN, 2026 KURU KAYISI SEZONUNDA AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA TOPLAM 10 BİN 300 TON İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ VE 46 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE GELİR ELDE EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, EKİM AYINDA İHRACATIN DAHA DA ARTMASINI BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.