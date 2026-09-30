Malatya'da acil müdahaleyi hızlandıracak OED cihazları üç noktada

OED cihazları kent genelinde erişime açıldı

Malatya'da ani kalp durmalarına hızlı müdahale amacıyla, ASELSAN tarafından yerli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları kent merkezinin üç yoğun noktasına yerleştirildi. Uygulama, ambulans ekipleri gelene kadar geçen sürede erken müdahale olanağı sağlayarak hayati süreyi kısaltmayı hedefliyor.

yerleştirme amacı ve beklenen etkiler:

OED cihazları, insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda acil durumda ilk müdahaleyi hızlandırmak amacıyla konumlandırıldı. Cihazların konulduğu alanlar arasında 100. Yıl Kent Parkı, Hürriyet Parkı ve Valilik binası yanındaki otobüs durağı bulunuyor. Bu noktalarda bulunması, olay yerindeki ilk dakikalarda şok uygulanması gereken vakalarda hayati avantaj sağlayabilir.

cihazın çalışma mantığı ve halkın kullanımı:

Malatya 112 İl Ambulans Servisi Sağlık Hizmetleri görevlisi Sunay Erdoğan, cihazların kalp ritmini otomatik olarak analiz ettiğini ve yalnızca şok gerektiğinde müdahale ettiğini belirtti. Cihaz açıldığında kullanıcıyı yönlendiren sesli komutlar ve görsel yönlendirmeler devreye giriyor; bu sayede tıbbi eğitim almış olmayan bir kişi bile adım adım cihazı kullanabiliyor.

Sunay Erdoğan vatandaşları cihazı kullanmaktan çekinmemeye çağırdı ve cihazın gerekmiyorsa şok uygulamayacağını vurguladı. Yetkili, cihazların amacı ve çalışma prensibi hakkında bilgilendirmenin devam edeceğini, böylece acil durumlarda sakin ve doğru müdahalenin yaygınlaştırılacağını söyledi.

Yerleştirilen OED cihazları, kent içinde erişilebilir noktalarda bulunarak hem rastgele karşılaşılan acil vakalarda müdahaleyi kolaylaştıracak hem de toplumsal ilk yardım kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Malatya'da OED cihazları 3 noktada kullanıma sunuldu