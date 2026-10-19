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Malatya'da kitapla güçlendirecek fuar 23 ekim'de açılıyor

Malatya'da 23 ekim'de açılacak 12. kitap ve kültür fuarı 'Kitapla Güçlenen Şehir' temasıyla 300 yayınevi ve 300'ü aşkın yazarı ağırlayacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:17

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Malatya'da kitapla güçlendirecek fuar 23 ekim'de açılıyor

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 23 Ekim–1 Kasım arasında ziyaretçilerini bekliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı için lansman gerçekleştirildi. 'Kitapla Güçlenen Şehir' temasıyla düzenlenecek fuar, 23 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında okurlarla buluşacak.

Lansman ve katılımcılar:

Nikah Sarayı’nda düzenlenen lansman programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Fuarın kapsamı ve programı:

Başkan Sami Er lansmanda, fuarın 2012’de 5 bin 200 metrekarelik bir alanda başladığını, bu yıl ise Mişmiş Park Fuar Alanında yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirileceğini söyledi. Fuar boyunca yaklaşık 300 yayınevi ile 300’ün üzerinde yazar okurlarla buluşacak.

Programda 350 imza etkinliği ile 75 konferans, söyleşi ve panel yer alacak; yazarlar ilçeler dahil 120 okulta öğrencilere ulaşacak. Fuarın onur konuğu ise yazar Beşir Ayvazoğlu olarak açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi, hedeflenen 100 bin öğrencinin belediye imkanlarıyla fuar alanına taşınmasını planladığını; şehir merkezinden her yarım saatte bir ücretsiz otobüs seferi düzenleneceğini ve öğrencilere kitap alışveriş çekleri dağıtılacağını bildirdi.

Fuarın kültürel önemine dair değerlendirme:

Vali Seddar Yavuz konuşmasında, deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının yanında kültür ve sanat faaliyetlerinin de önem taşıdığını vurguladı. Yavuz, fuarın eğitim ve kültür alanında yeni bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Fuar ziyaretleri, belirtilen tarihler arasında her gün 09.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Organizasyonun alan, program ve ulaşım düzenlemeleriyle okullar ve geniş bir okuyucu kitlesi için erişilebilir olması hedefleniyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 12&#039;NCİSİ DÜZENLENECEK MALATYA ANADOLU KİTAP VE...

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 12'NCİSİ DÜZENLENECEK MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI'NIN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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