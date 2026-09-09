Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

Malatya'da sokak ticaretini hedef alan operasyonda 18 bin 500 haplık pregabalin bulundu

Narkotik ekipleri Malatya'da düzenlediği operasyonda 5 kilo 500 gram pregabalin ele geçirdi; hammaddeyle 18 bin 500 hap üretilebileceği ve 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da sokak ticaretini hedef alan operasyonda 18 bin 500 haplık pregabalin bulundu

operasyonun kapsamı:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takipli çalışmalar sonucunda bir dizi adrese operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında üç ikamette ve iki şüphelinin üzerinde arama yapıldığı bildirildi.

ele geçirilen hammadde ve potansiyel kullanımı:

Aramalarda, piyasaya sürülmek üzere bulunduğu değerlendirilen 5 kilo 500 gram pregabalin adlı sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen miktarın yaklaşık 18 bin 500 adet sentetik ecza hapı üretimine yeterli olacağı bilgisini paylaştı.

şüpheliler ve soruşturma süreci:

Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın yürütüldüğü ve ilave incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili adli sürecin ve soruşturmanın ilerleyişine göre yeni açıklamaların yapılabileceği kaydedildi.

MALATYA’DA SENTETİK ECZA OPERASYONU: 2 GÖZALTI

MALATYA’DA SENTETİK ECZA OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde
images

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
images

Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı
images

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alın...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solo tırmanışla Akdağ zirvesine: Mehmet Fatih Aktürk'ün 18 kilometrelik parkuru

Niğde'de iki yeni eğitim yuvası: Kur'an kursları belediye tarafından inşa edilecek

MSKÜ’den mobilya üretimine iki pratik çözüm

Kadın kooperatifleri mağazası üreticiye gelir kapısı oldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali