Malatya'da sokak ticaretini hedef alan operasyonda 18 bin 500 haplık pregabalin bulundu

operasyonun kapsamı:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takipli çalışmalar sonucunda bir dizi adrese operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında üç ikamette ve iki şüphelinin üzerinde arama yapıldığı bildirildi.

ele geçirilen hammadde ve potansiyel kullanımı:

Aramalarda, piyasaya sürülmek üzere bulunduğu değerlendirilen 5 kilo 500 gram pregabalin adlı sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen miktarın yaklaşık 18 bin 500 adet sentetik ecza hapı üretimine yeterli olacağı bilgisini paylaştı.

şüpheliler ve soruşturma süreci:

Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın yürütüldüğü ve ilave incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili adli sürecin ve soruşturmanın ilerleyişine göre yeni açıklamaların yapılabileceği kaydedildi.

MALATYA’DA SENTETİK ECZA OPERASYONU: 2 GÖZALTI