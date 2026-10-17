Malatya'da yurt odasında kırılan termometre cıva tehlikesi yarattı, iki öğrenci tedaviye alındı

Malatya'da yurt odasında termometre kırılması sonrası cıva yayılması

Olay, saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi İzollu Sokak'ta bulunan Malatya İlahiyat Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddialara göre, yurtta kalan bir öğrencinin ateşi ölçülürken kullanılan termometre yere düşerek kırıldı ve içerideki cıva ortama yayıldı.

olayın seyri:

Termometrenin kırılması sonrası ortamda cıvanın görüldüğü ve iki öğrencinin etkilendiği belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine yurda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayın gelişimiyle ilgili bilgiler iddia bazında aktarılırken, yetkililer olay yerinde inceleme yaptı.

müdahale ve sağlık durumu:

Cıvadan etkilenen 2 öğrenci, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak yurt görevlileri ve müdahale eden ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, ev tipi cıva içeren araç-gereçlerin kırılması durumunda ortamdaki havalandırmanın sağlanması ve profesyonel ekiplerin gelmesi gerektiğini bildiriyor. Soruşturma ve inceleme süreci devam ediyor.

Malatya'da kırılan termometredeki cıvadan 2 öğrenci etkilendi