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Malatya'dan teknoloji mesajı: İnönü Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu standı ilgi odağı oldu

İnönü Üniversitesi'nin TEKNOFEST Güneydoğu standı, Şanlıurfa'da rektör ve kurum temsilcilerinin ziyaretleriyle teknoloji ve inovasyon çalışmalarını tanıttı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Malatya'dan teknoloji mesajı: İnönü Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu standı ilgi odağı oldu

İnönü Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu standında yoğun ilgi

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında İnönü Üniversitesi'nin standı, kamu ve akademi dünyasından gelen konukların ilgisini çekti. Stand, üniversitenin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak üzere ziyaretçilerini kabul etti.

Ziyaretler ve temaslar:

Standı ziyaret edenler arasında Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel ve Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ahmet Özerhan yer aldı. Gerçekleştirilen görüşmelerde İnönü Üniversitesi'nin yürüttüğü projeler ve geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Standın festivaldeki rolü:

İnönü Üniversitesi'nin standı, etkinlik süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ziyaretler, üniversitenin bölgesel teknoloji tanıtımı ve akademi-kamu etkileşimi açısından öne çıkmasına katkı sağladı.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ&#039;NİN STANDI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN STANDI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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