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Malatya'dan ülke geneline damızlık düve desteği

Akçadağlı yetiştirici Ali Yaşar'ın 5 dönümlük işletmesinde yetişen yaklaşık 200 damızlık düve, Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:34

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Malatya'dan ülke geneline damızlık düve desteği

Malatya'dan ülke geneline damızlık düve desteği

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde 2016'dan bu yana faaliyet gösteren küçük işletme, ülke hayvancılığına hem damızlık hem de et arzı yönünden katkı sağlıyor. Ali Yaşar tarafından işletilen tesiste 5 dönümlük alanda toplam 500 baş hayvan barındırılıyor; bunların 200'ü Angus, 300'ü yerli ırk olarak kaydedilmiş durumda.

işletme yapısı ve üretim modeli:

Tesis esasen damızlık düve yetiştiriciliğine odaklanmış; işletmede yaklaşık 200 damızlık düve bulunuyor. Bu düveler gebe kaldıktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üreticilere gönderilerek yerel yetiştirme programlarına dahil ediliyor. Ayrıca yetiştirilen hayvanların bir bölümü kurbanlık, bir bölümü ise kasaplık amaçla değerlendirilerek doğrudan et üretimine katkı sunuluyor.

sürdürülebilirlik ve üretim kararlılığı:

İşletme sahibi Ali Yaşar, 2016'da süt sığırcılığı ile başladıklarını, daha sonra et üretimine yöneldiklerini belirtiyor. Yaşar, üretimi sürdürme nedenini "Yıllardır bu işin içindeyiz ve üretmekten başka yolumuz yok" sözleriyle özetliyor. İşletme, hem damızlık dağılımı hem de canlı hayvan satışıyla bölgesel üretimi desteklemeyi hedefliyor.

Ancak üretimde karşılaşılan en önemli zorluklar arasında girdi maliyetlerindeki artış öne çıkıyor. Yaşar, geçen yıla kıyasla yem, mazot ve diğer girdi masraflarının ciddi oranda arttığını vurguluyor. Et fiyatlarının bu yükselişi yakalayamaması üretim maliyetleri üzerinde baskı oluştururken, işletme yine de ileride şartların iyileşeceği umuduyla üretime aralıksız devam ediyor.

Sonuç olarak Akçadağ'daki küçük ölçekli bu işletme, sınırlı alanda yürüttüğü damızlık düve yetiştiriciliğiyle hem yöresel hem de ülke çapında üreticilere hayvan temin ederek tarımsal üretimin sürekliliğine katkı veriyor.

MALATYA&#039;NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE 2016 YILINDAN BU YANA 5 DÖNÜMLÜK ALANDA DAMIZLIK DÜVE...

MALATYA'NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE 2016 YILINDAN BU YANA 5 DÖNÜMLÜK ALANDA DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETME, TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ ÜRETİCİLERE HAYVAN GÖNDEREREK ÜLKE HAYVANCILIĞINA KATKI SAĞLIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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