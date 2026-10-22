Malatya'yı gençlik, sanayi ve turizm ekseninde çok merkezli bir kente dönüştürüyoruz

Başkan Sami Er'den şehrin geleceğine dair yol haritası

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler" zirvesinde Malatya'nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecini anlattı. "Şehirlerde Gençlik ve Spor" panelinde konuşan Er, kentin yalnızca hasarlarının onarılmadığını, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modern ve çok merkezli bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi.

Deprem sonrası yeniden inşa ve sosyal dokunun korunması:

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaları değerlendiren Başkan Er, kentin yeniden ayağa kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıkların koordineli çabalarının belirleyici olduğunu vurguladı. Er, planlama yaklaşımının yalnızca bina üretimine indirgenmediğini, 125 bin bağımsız bölümün konut ve iş yeri olarak hayata geçirildiğini, yeni yerleşim alanlarının oluşturulurken vatandaşların sosyal çevrelerinden kopmamalarına özen gösterildiğini ifade etti.

Şehrin mekânsal dönüşümü ve çok merkezlilik hedefi:

Geçmişte tek merkezli bir yerleşim yapısına sahip olan Malatya'da, eski çarşı merkezinin ağır hasar görmesiyle sosyal ve ekonomik yaşamda oluşan tahribata karşı alternatif merkezler oluşturuldu. Er, farklı bölgelerde yeni yaşam ve ticaret odakları oluşturularak şehircilikte sosyal ve ekonomik ayrışmanın azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Özellikle çevre yolunun alt ve üst kesimleri arasında görülen farklılıkları giderecek modern yerleşimlerin planlandığı aktarıldı.

Sanayi hamlesi ve sektörel kümelenme:

Malatya'nın yeniden yapılanmasında sanayi alanlarının da öncelikli ele alındığını söyleyen Başkan Er, merkezde hasar görmüş ve zamanla çöküntüye dönüşen sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması yönünde çalışmalar yapıldığını bildirdi. Er, verimliliği artırmak amacıyla mobilya, tekstil, metal ve döküm gibi sektörlerin belirli alanlarda kümelenmesinin hedeflendiğini; gıda toptancılarından depolama alanlarına kadar sektör ihtiyaçlarının planlamaya dahil edildiğini kaydetti. Bu kapsamda ASELSAN'ın ilk yerli ve milli telefonunun Malatya'da üretileceği müjdesi de paylaşıldı.

Altyapı ve ekonomik yatırım büyüklükleri:

Er, şehircilik, ulaşım, sanayi, turizm ve ekonomik gelişimin birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek yaklaşık 35 milyar lira tutarında altyapı çalışması yürütüldüğünü aktardı. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları başta olmak üzere altyapı sistemlerinin baştan yenilendiğini, mevcut sistemlerin modernize edilerek kentin uzun yıllar hizmet verecek bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti: "Malatya'da yalnızca üstyapıyı değil, şehrin geleceğini doğrudan ilgilendiren altyapıyı da yeniliyoruz."

Gençlik, spor ve kültür yatırımları:

Başkan Er, yeniden inşa sürecinde gençlere yönelik yatırımlara öncelik verdiklerini, çocukların ve gençlerin eğitim, spor, kültür ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Malatya'yı sporun, kültürün ve eğitimin öne çıktığı bir şehir yapma hedefinin ön plana alındığı vurgulandı.

Turizm hareketliliği ve kültürel mirasın öne çıkarılması:

Malatya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin turizmle buluşturulmasına yönelik çalışmaları anlatan Er, gastronomiden kültür ve sanata, spordan uluslararası organizasyonlara kadar farklı alanlarda şehrin tanıtımına katkı sunan etkinlikler düzenlendiklerini söyledi. Arslantepe'nin mirası öne çıkarılarak Arslantepe Yarı Maratonu, dağ bisikleti organizasyonları, Kültür Yolu Festivali ve satranç turnuvaları gibi etkinliklerle turizm potansiyelinin geliştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Sonuç olarak Başkan Sami Er, Malatya'nın sadece yeniden inşa edilmediğini; sosyal dokuyu koruyan, sanayi ve turizmi güçlendiren, altyapısı yenilenmiş ve gençlerin öncelendiği bir kent olarak yeniden tasarlandığını kaydetti. Yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki koordinasyonun bu sürecin başarısında belirleyici olduğu vurgulandı.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ZİRVEDE, 'ŞEHİRLERDE GENÇLİK VE SPOR' KONULU PANELDE KONUŞAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN KENTTE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU