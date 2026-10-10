Maltepe faciasında iki genç: ailelerin kaybı ve yarım kalan hayaller

cenaze işlemleri:

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3. katındaki çökmede yaşamını yitiren 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından amcası Tevfik İnan'a teslim edildi. Zeynep'in cenazesi, bugün Cevizli Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

aile anlatıyor:

Cenazeyi teslim alan amca Tevfik İnan, daha önce enkazda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet'in cenazesini de aldıklarını söyleyerek, "Şimdi de Zeynep'i almaya geldim. Zeynep göçük altından geç çıktığı için onun işlemlerini yaptırdım. Buradan Soğanlı Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gidiyorum. Oradan da Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazını müteakip cenazesini kaldıracağız. Ortadağ Mezarlığı'na defnedeceğiz" dedi.

İnan, enkazda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet'in hayallerinden söz ederken, "Ahmet'in hayali büyüktü, 22 yaşında bir çocuk. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Rabbim ona binmeyi nasip etmedi. Babası memleketine gitti. Dönüşünde acı haberlerini aldı. Her genç gibi hayalleri vardı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Zeynep'in cansız bedenine enkazdan yaklaşık 25 saat sonra ulaşıldığını belirtmişti. Aile üyeleri, hem Ahmet'in hem de Zeynep'in cenazelerini teslim alıp defin işlemlerini gerçekleştirecek.

İSTANBUL MALTEPE’DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATINDA MEYDANA GELEN ÇÖKMEDE HAYATINI KAYBEDEN 20 YAŞINDAKİ ZEYNEP İNAN’IN CENAZESİ, AMCASI TEVFİK İNAN TARAFINDAN ADLİ TIP KURUMU’NDAN ALINDI.