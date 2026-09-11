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Maltepe'de cinayet soruşturmasında zanlının ifadesi: 'hakarete uğradım, ruhsatsız tabanca aldım'

Maltepe'de şüpheli, hakaret edildiğini, evine gidip ruhsatsız tabanca alıp ateş ettiğini, kalabalığı dağıtmak istediğini ve polise teslim olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de cinayet soruşturmasında zanlının ifadesi: 'hakarete uğradım, ruhsatsız tabanca aldım'

Maltepe'de silahlı saldırı:

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Osman A. ile eşi Nursen A. yaşamını yitirdi, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. ise ağır yaralandı. Olayın ardından özel harekat ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet T. hakkında başlatılan işlemler tamamlandı.

Zanlının sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildiği, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesinin alındığı öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Taraflar arasındaki anlaşmazlığın kökeni:

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, Mehmet T. yaklaşık 30 yıldır binada kiracıydı. Evin sahipleri uzun süredir Almanya'da yaşıyor ve binanın tümü onların mülkiyetindeydi. Yaklaşık 10 yıl önce binanın satışı gündeme gelmiş, Mehmet T. binayı satın almak için tadilat yaptırmış ve bir miktar para ödemişti.

Ancak binanın bir bölümünün kaçak olduğu gerekçesiyle satış işlemi gerçekleşmedi. Bunun üzerine Mehmet T.'nin verdiği para ile tadilat masraflarını geri talep ettiği, devam eden süreçte kiraların toplanması gibi uygulamalar nedeniyle taraflar arasında alacak-verecek anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.

Tahliye işlemleri, tartışma ve şüphelinin anlatımı:

Soruşturmaya göre, maktul taraf Türkiye'ye gelip açılan davayı kazandıktan sonra olaydan bir gün önce binanın zemin katındaki dükkanların tahliyesi gerçekleştirildi. Söz konusu dükkanlardan birini ofis olarak kullanan Mehmet T., tahliye sırasında ölen çift ve avukat Emir Ali S. ile burada tartışma yaşandığını belirtti.

Şüphelinin ifadesinde, kendisine hakaret edildiğini, daha sonra evine gidip ruhsatsız tabancasını aldığını ve silahla ateş ettiğini söylediği aktarıldı. Mehmet T., kalabalığa ateş etmesinin amacının karşı tarafı dağıtmak olduğunu savunduğunu, olayın ardından teslim olmayı düşündüğünü ancak polis ekipleri gelince teslim olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında olay yeri ve ifadeler ışığında delillerin değerlendirilmesi ile birlikte adli süreç ilerletiliyor; emniyet yetkilileri incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

MALTEPE&#039;DE EV SAHİBİ VE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRÜP, OLAY YERİNDEKİ AVUKATI İSE AĞIR YARALAYAN...

MALTEPE'DE EV SAHİBİ VE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRÜP, OLAY YERİNDEKİ AVUKATI İSE AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI. ŞÜPHELİ İFADESİNDE, KARŞI TARAFIN KENDİSİNE HAKARET ETTİĞİNİ, DAHA SONRA EVİNE GİDEREK RUHSATSIZ TABANCASINI ALDIĞINI VE OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ BEYAN ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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