Maltepe'de İTO'nun Anadolu yakası temsilciliği kendi binasında hizmete başladı

İTO Anadolu Yakası temsilciliği Maltepe'de açıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda'nın Anadolu Yakası Bölge Temsilciliğinin Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki yeni binasında faaliyete geçtiğini açıkladı. Avdagiç, taşınmanın üyeler için erişilebilirlik ve hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

neden kendi binaya geçildi:

Avdagiç, Anadolu Yakası'nda 286 bin üyeye daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla artık bölgede kendilerine ait bir mekanda hizmet verilecek olmasının önemine işaret etti. Geçmişte Kadıköy ve Maltepe'de yürütülen hizmetlerin tamamının kiralık binalarda yapıldığını hatırlatan Avdagiç, yönetime geldiklerinde temsilcilik binalarının kendi mülkleri olması ve altyapılarının güçlendirilmesi yönünde stratejik karar aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda Giyimkent temsilciliğinin yenilendiği, Perpa'nın altyapısının teknolojiyle uyumlu hale getirildiği ve Maltepe'deki binanın geçen yıl ağustos ayında satın alındığı bildirildi. Avdagiç, konum seçiminin detaylı incelemeler sonucu yapıldığını, bu bölgenin Anadolu Yakası ticaret hayatında hareketli bir merkez olduğunu ve temsilciliğin üyelerin yoğunluğuna yakın konumlandığını vurguladı.

sunulan hizmetler ve SoftITo projesi:

Yeni temsilcilik, İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nın sağladığı hizmetleri Anadolu Yakası'nda sunacak şekilde kurgulandı; üyeler ticaret sicilinden faaliyet belgesine kadar birçok Oda işlemini burada gerçekleştirebilecek. Binanın birinci katında ise İTO'nun projelerinden biri olan SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi hizmet verecek.

SoftITo Projesi, sektördeki kalifiye işgücü açığına çözüm üretmeyi hedefliyor ve Maltepe temsilciliğinde 24 kişilik üç sınıf ile faaliyet gösterecek. Avdagiç, taşınma operasyonunun 18 Eylül 2026'da başladığını, üç günde tamamlandığını ve 21 Eylül 2026 Pazartesi günü hizmete başladıklarını aktardı.

İTO yetkilileri, Anadolu Yakası, Perpa, Giyimkent ile İDTM ve Çatalca'daki hizmet birimlerinde sürdürülen mimari ve teknolojik altyapı çalışmalarının üyelerin hizmet deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlar olduğunu belirtti.

İTO'NUN ANADOLU YAKASI BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ, MALTEPE CEVİZLİ MAHALLESİ'NDEKİ YENİ BİNASINDA TÖRENLE FAALİYETE GEÇTİ.