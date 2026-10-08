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Maltepe'de saniyeler içinde üç kat çöktü, anlar kameraya yansıdı

Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökmenin anbean kaydedildiği görüntüler yayımlandı; çöküş saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de saniyeler içinde üç kat çöktü, anlar kameraya yansıdı

olayın görüntüleri:

Maltepe'de bulunan 7 katlı bir binanın üçüncü katında çökme meydana geldi. Olayın çöküş anı, binaya ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler çökmenin başladığı ve ilerlediği anları net şekilde gösteriyor. Kayıtlarda yapının parçalanma süreci ve çöküşün kronolojisi izlenebiliyor.

kayıtlardan dikkat çeken noktalar:

Paylaşılan videoda, çöküşün başlangıcından sonra yapının bölüm bölüm sarsıldığı ve bazı katların hızla çöktüğü görülüyor. Görüntüler olayın gelişimini belgeleyici nitelikte.

3 katın çökmesi olayına ilişkin kaynak metinde yer alan bilgiler sınırlı olup, henüz ek resmi açıklama veya başka detay paylaşılmamıştır.

Maltepe&#039;de binanın çökme anı kamerada

Maltepe'de binanın çökme anı kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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