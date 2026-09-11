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Maltepe’de yere düşen kadına yeniden ateş açılması kameraya yansıdı

Maltepe Gülsuyu'nda çıkan silahlı kavgada ev sahibi çift hayatını kaybetti; saldırganın yere düşen kadına yeniden ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe’de yere düşen kadına yeniden ateş açılması kameraya yansıdı

Maltepe'de silahlı kavga: iki ölü, bir yaralı

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta saat 13.10 sıralarında meydana gelen olayda, kiracı Mehmet T. (63) ile ev sahipleri arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61) hayatını kaybetti, avukat Emir Ali S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

görüntülerde öne çıkan anlar:

Olay yerine dair güvenlik kamerası kayıtlarında, vurulan Nursen A.'nın koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, kısa bir mesafe sonra yere düştüğü görülüyor. Kayıtlarda ayrıca saldırgan olduğu belirtilen Mehmet T.'nin yere düşmüş kadının yanına gelerek yeniden ateş ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde yaşanan bu anlar olayın şiddetini ve kısa sürede kontrolden çıktığını net şekilde gösteriyor.

soruşturma ve sağlık durumu:

Olayın ardından polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri Osman A. (61) ve Nursen A. (61) olarak açıklanırken, yaralanan avukat Emir Ali S. tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın çıkış nedenine ilişkin çok yönlü araştırma yapıyor ve delil çalışmaları ile kamera kayıtlarını inceliyor.

Olayın tanıkları ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri, savcılık ve emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmada belirleyici unsur olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, olayla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Maltepe&#039;de silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Dehşet anları kameralarda

Maltepe'de silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Dehşet anları kameralarda

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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