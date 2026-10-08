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Maltepe'de yıkılan üç katın çöküş öncesine ait görüntüler gündeme geldi

Maltepe'de üç katı çöken binaya ait çöküş öncesi fotoğraflar ortaya çıktı; görüntüler, olayla ilgili yeni soru işaretleri doğurdu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de yıkılan üç katın çöküş öncesine ait görüntüler gündeme geldi

Maltepe'de çöken binaya ait çöküş öncesi fotoğraflar

Maltepe'de üç katı çöken binaya ait çöküş öncesi fotoğraflar ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler, olayın öncesine ilişkin yeni görsel kanıtlar sunuyor ve olayla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

görüntülerin içerdiği soru işaretleri:

Ortaya çıkan fotoğrafların kaynağı ve içeriğinin doğruluğu henüz netlik kazanmadı. Görüntülerin, çöküşün nasıl ve ne zaman geliştiğine dair ek bilgiler sağlayıp sağlamayacağı ilgili taraflarca değerlendiriliyor. Uzman görüşleri, fotoğrafların olay örgüsünü aydınlatma potansiyelini belirleyecek.

soruşturma ve inceleme süreci:

Yetkililer ve ilgili kurumlar, fotoğrafların doğrulanması ve olayla ilişkisinin tespiti için adımlar atabilir. Kaynak tespiti ve teknik analizler, olası nedenlerin ortaya konmasında rol oynayacak; bu süreçte resmi açıklamalar bekleniyor.

Gelişmeler doğrultusunda yeni görüntüler veya resmi bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Maltepe&#039;de 3 katı çöken binanın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Maltepe'de 3 katı çöken binanın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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