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Manavgat'ta aynı kavşakta art arda kazalar mahalleliyi sokağa çıkamaz hale getirdi

Manavgat Mithatpaşa–Hükümet kavşağında neredeyse her gün kaza oluyor; esnaf ve mahalle sakinleri dilekçeyle önlem istiyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta aynı kavşakta art arda kazalar mahalleliyi sokağa çıkamaz hale getirdi

Tehlikeli kavşakta itiraz büyüyor

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi’nde, Mithatpaşa Caddesi ile Hükümet Caddesi kesişiminde yaşanan trafik kazaları mahalle sakinlerini ve esnafı isyan ettirdi. Bölgedekiler, kavşağın neredeyse her gün kaza gördüğünü; bazı günlerse birden fazla olayın aynı anda yaşandığını belirtiyor.

Kazaların sıklaşması yaşamı etkiliyor:

Mahallede yaşayanlar, her yüksek ses veya araç sesi duyduklarında kavşağa koşmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Esnaf ve çevre sakinleri, giriş ve çıkışlarda hız kesici ya da benzeri önlemler alınmaması nedeniyle kazaların tekrarladığını ifade ediyor. Kavşağın olduğu sokakların yakınında yaşayanlar, yaşlı ve çocuklu ailelerin evden çıkarken tedirgin olduğunu aktarıyor.

Vatandaş başvuruları ve belediye yanıtları:

Mahalle sakini Osman Ünal, konuyla ilgili olarak hem Manavgat Belediyesi'ne hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdiğini, dilekçesine kavşağa dair kamera görüntülerini de eklediğini söylüyor. Ünal, belediyeler arasındaki yönlendirmeler sonucu başvurusunun takip edildiğinin bildirildiğini ancak şu ana kadar somut bir çözüm uygulanmadığını belirtti.

Osman Ünal, yetkililere yönelik tepkisini, "birilerinin ölmesini beklemeyin" sözleriyle özetliyor. Ünal ayrıca, evinin çevresine yerleştirdiği kameralarla kaza anlarını kaydederek ilgili kurumlara ulaştırdığını, vatandaşlık görevi olarak bu kayıtları paylaşmaya devam ettiğini ifade etti.

Kavşağın hemen yanında küçük bir işyeri bulunan Özay Acar ve bölgede 25 yıldır matbaacılık yapan Ahmet Özcan ise benzer sıkıntılardan yakındı. Acar, meydana gelen kazaların esnafı yorduğunu söylerken, Özcan da uzun yıllardır aynı noktada görev yapan bir kişi olarak sürekli kaza görmekten bıktıklarını ve yetkilileri göreve çağırdıklarını dile getirdi.

Mahalle halkı, yetkililerden kısa sürede etkili önlemler alınmasını, aksiyon gecikirse daha ağır sonuçların kaçınılmaz olacağını belirtiyor. Şikayetlerin kayıt altına alındığı ve değerlendirme sürecinin sürdüğü bildirilse de, bölge sakinleri somut adımlar atılana kadar endişelerinin süreceğini vurguluyor.

KAZA (ARŞİV)

KAZA (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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