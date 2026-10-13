Manavgat'ta ihbar üzerine seferber olan ekipler uyuyan genci buldu

Olayın gelişimi:

Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ndeki ikinci kat bir apartmanda yaşayan aile, evde olması gereken oğullarına ulaşamayınca yaşadıkları endişe üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede müdahale ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine giden birimler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Adrese gelen ekipler, dairenin kapısını bir süre çalarak yanıt bekledi; eş zamanlı olarak apartmanın çatısına çıkan ekipler çevrede keşif yaptı.

Genç bulundu ve sağlık kontrolü yapıldı:

Kısa süre sonra dairenin kapısının açılmasıyla ekipler, gencin uyuyakaldığını ve bu nedenle telefonlara cevap vermediğini tespit etti. Polis eşliğinde apartmandan çıkarılan genç, olay yerinde bekleyen ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, paniğin ekiplerin koordineli çalışmasıyla sonlandığını gösterdi; aile durumu öğrenerek rahatladı ve herhangi bir adli veya tıbbi müdahalenin gerekmediği bildirildi.

EVE GİREN EKİPLER, GENCİN UYUYAKALDIĞINI BELİRLEDİ.