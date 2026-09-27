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Manavgat'ta kavşakta çarpışma sonrası devrilen tırın altında iki kişi yaşamını yitirdi

Manavgat'ta D-400 kara yolunda tırın trafik lambalarına ve bir otomobile çarpıp devrilmesi sonucu dolmuş durağında bekleyen iki kişi yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:04

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta kavşakta çarpışma sonrası devrilen tırın altında iki kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden tırın trafik lambalarına ve önündeki otomobile çarpmasının ardından devrildiği bildirildi.

Olayda, yol kenarındaki dolmuş durağında bekleyen iki kişi tırın altında kaldı ve hayatını kaybetti. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Olayın ayrıntıları:

İddiaya göre, sürücüsü Hüseyin Ç. olan ve dorse plakaları 68 KD 606 ve 68 AGS 028 olan tır, Çolaklı Süral kavşağında önce trafik lambalarına ardından aynı istikamette ilerleyen, sürücüsü Gürkan T. olan 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi.

Müdahale ve inceleme:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine vinç, kurtarıcı araçlar ve iş makineleri çağrıldı. Devrilen tır, çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı ve tırın altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde bulunan çantadaki kimliklerden, hayatını kaybedenlerin yabancı uyruklu kadın oldukları değerlendirildi. Cenazeler, Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma ve şüpheli:

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç., cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili jandarma ve trafik ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Görgü tanıkları, tırın arkadan çarptığı otomobilin normal hattında ilerlediğini, ardından direğe ve otomobile çarpıp devrildiğini ve bunun sonucunda dolmuş durağında bekleyen iki kişinin tırın altında kaldığını aktardı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN TRAFİK LAMBALARINA VE OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN TRAFİK LAMBALARINA VE OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN GEÇİ KAZADA, YOL KENARINDAKİ DOLMUŞ DURAĞINDA BEKLEYEN 2 KİŞİ TIRIN DEVRİLEN DORSESİ ALTINDA KALARAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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