Manavgat'ta okul servislerine sıkı denetim

Manavgat'ta servis denetimleri yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla Manavgat ilçesinde okul servis araçlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimler özellikle Çağlayan İlköğretim Okulu önünde yapıldı.

denetim bulguları:

Ekipler, denetimler sırasında servis araçlarında kayda değer bir eksikliğe rastlanmadığını bildirdi. Bununla birlikte eksiklik tespit edilen araçlara uyarı yapıldığı ve gerekli hatırlatmaların iletildiği ifade edildi.

servisçiler ne dedi:

Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, denetimlerin üyeler ve öğrenciler açısından yararlı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri paylaştı: “Üyelerimiz öğrencilerin okullarına ve evlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için ellerinden geleni yapıyor. Bu tür denetimler hem üyelerimiz hem de öğrencilerimiz için faydalı olmaktadır”.

MANAVGAT İLÇESİNDE OKUL SERVİS ARAÇLARINDA DENETİM YAPILDI.