Manevi birlik için bir arada: Vehbi Efendi Camii'nde mevlid-i nebi

etkinlik ayrıntıları:

Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında Aziziye İlçe Müftülüğüne bağlı Vehbi Efendi Camii'nde bir program gerçekleştirildi. Programa Erzurum Ömer Nasuhi B. Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. İsa Onay ile Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe de katıldı.

Camiyi dolduran cemaatin katılımıyla gerçekleşen buluşma, dini hayatın önemli anlarından biri olarak değerlendirildi ve katılımcılar arasında sıcak bir ibadet atmosferi oluştu.

program akışı:

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından okunan mevlid-i şerifle devam etti. Programın ilerleyen bölümünde farklı dini okumalar ve ilahiler yer aldı. Ayrıca İl Müftü Yaşar Çapçı, cemaatle bir araya gelerek cuma sohbeti yaptı ve cuma namazını kıldırdı.

müftünün vurguları:

Programın sonunda cemaatle hasbihal eden Yaşar Çapçı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in örnek ahlakının hayatımıza rehber edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çapçı, Mevlid-i Nebi programlarının toplumsal dayanışma ve manevi bilincin güçlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

MEVLİD-İ NEBİ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AZİZİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI VEHBİ EFENDİ CAMİİ'NDE BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.