Manisa üzümünde belirsizlik: üreticiler TMO'dan taban fiyat bekliyor

Manisa'nın en önemli tarımsal geçim kaynaklarından biri olan üzümde yeni sezonun başlamasına rağmen TMO tarafından kuru üzüm için bir taban fiyatın açıklanmaması, üreticilerde tepkiye ve pazar belirsizliğine yol açtı. Konuyu kamuoyuna taşıyan Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, üreticinin mağduriyetinin giderilmesi çağrısında bulundu.

üreticinin gündemi: maliyetler ve belirsizlik:

Köse, Manisa'da üzüm üretiminin binlerce aile için temel geçim kaynağı olduğunu vurguladı ve "Manisalı çiftçimizin en büyük geçim kaynaklarından biri üzüm. Üretici yıl boyunca alın teri döküyor, yüksek maliyetlerle üretim yapıyor. Ancak yeni sezon başlamasına rağmen kuru üzümde TMO tarafından bir taban fiyat açıklanmaması üreticimizi ciddi anlamda belirsizliğe itiyor" ifadelerini kullandı.

fiyat makası ve üretici mağduriyeti:

Geçtiğimiz yıl 9 numara kuru üzüm için açıklanan taban fiyatın 120 TL olduğunu hatırlatan Köse, bu yıl ise bazı üreticilerin ürünlerini 75 TL civarında satmak zorunda kaldığını belirtti. Köse, "Aradaki fark üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

piyasa güvencesi için TMO müdahalesi:

Köse, TMO'nun bir an önce devreye girerek üreticinin önünü görebileceği bir fiyat politikası ortaya koyması gerektiğini söyledi. Üreticinin ürününü hemen satmak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Köse, "Çiftçinin elindeki ürünü değerinde satabilmesi için piyasada güven oluşturulması gerekiyor. TMO'nun açıklayacağı taban fiyat, üreticinin elini güçlendirecek ve piyasadaki fiyat baskısının önüne geçecektir. Üretici emeğinin karşılığını almak istiyor" dedi.

Köse ayrıca üzümün yalnızca bir tarımsal ürün olmadığını, Manisa ekonomisinin önemli unsurlarından biri olduğunu hatırlattı: "Bu ürünün arkasında binlerce üreticinin emeği, alın teri ve geçim mücadelesi var. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması hepimizin ortak sorumluluğudur."

Fatih Köse, kuru üzümde sürdürülebilir bir üretim için üreticinin maliyetlerini dikkate alan, piyasa dengelerini gözeten ve çiftçiye güven veren bir fiyat politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, TMO başta olmak üzere ilgili kurumların bir an önce gerekli adımları atmasını talep etti.

MANİSA’NIN EN ÖNEMLİ TARIMSAL GEÇİM KAYNAKLARINDAN BİRİ OLAN ÜZÜMDE YENİ SEZONUN BAŞLAMASINA RAĞMEN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) TARAFINDAN KURU ÜZÜM İÇİN TABAN FİYAT AÇIKLANMAMASI, ÜRETİCİLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU. DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, GEÇEN YIL 9 NUMARA KURU ÜZÜM İÇİN 120 TL OLARAK AÇIKLANAN FİYATIN ARDINDAN BU YIL BAZI ÜRETİCİLERİN ÜZÜMLERİNİ 75 TL SEVİYELERİNDEN SATMAK ZORUNDA KALDIĞINI BELİRTEREK, ÜRETİCİNİN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.