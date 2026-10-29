Manisa'da 103. yıl coşkusunu komandoların gösterisi taşıdı

Manisa'da Cumhuriyet törenleri resmi geçit ve gösterilerle kutlandı

Manisa'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı, düzenlenen resmi geçit töreniyle coşkuyla anıldı. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ile kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

komandoların ve köpek timlerinin gösterileri:

Programın en dikkat çeken bölümü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerinin sergilediği gösteriler oldu. Antrenör Ediz Barış yönetimindeki komandoların yakın dövüş ve muaythai gösterileri, sahada yoğun ilgi gördü. Gösterilerde disiplinli yürüyüş, takım çalışması ve kısa teknik gösterimler vatandaşlardan alkış aldı.

Ayrıca jandarmanın arama kurtarma ve bomba arama köpekleri, eğitmenleri eşliğinde sahneye çıkarak örnek uygulamalar gerçekleştirdi. Köpek timlerinin arama ve müdahale eğitimi sergileri, hem görsel hem de eğitimsel yönüyle beğeni topladı.

törenin akışı ve vurgulanan mesajlar:

Tören, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun araç üzerinden vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve halkın yoğun katılımıyla resmi geçit gerçekleştirildi.

Vali Özkan törende yaptığı konuşmada Cumhuriyetin milletin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin ifadesi olduğuna değindi. Özkan, Cumhuriyet mirasının korunmasının ve bilim, eğitim, teknoloji ile ekonomi gibi alanlarda geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Gençlere seslenerek Cumhuriyetin onların azmiyle yükseleceğini belirtti; şehitler ve gaziler ise rahmet ve minnetle anıldı.

Program kapsamında akşam saatlerinde yapılması planlanan fener alayı olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Ünlü pop sanatçısı Göksel'in konseri ise organizasyon yetkililerince cumartesi akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

MANİSA’DA CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN RESMİ GEÇİT TÖRENİYLE COŞKU İÇİNDE KUTLANDI. MANİSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOMANDO BİRLİKLERİNİN YAKIN DÖVÜŞ VE MUAYTHAİ GÖSTERİLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜRKEN, JANDARMANIN ARAMA KURTARMA VE BOMBA ARAMA KÖPEKLERİNİN GÖSTERİSİ DE İZLEYENLERDEN ALKIŞ ALDI.