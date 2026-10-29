Sincan'a nefes veren proje: Orhangazi Teras Parkı açıldı

Orhangazi Teras Parkı'nın açılışı:

Sincan Belediyesi, Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Orhangazi Teras Parkı'nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Modern mimarisi ve özenle hazırlanan peyzajıyla dikkat çeken park, Sincanlı vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kent için yeni yaşam alanı:

Park, teras üzerindeki seyir noktası, şehir manzarası ve özel düzenlenen yeşil alanlarıyla açık havada kaliteli vakit geçirilmesine yönelik tasarlandı. Dikey peyzaj uygulaması özellikle öne çıkıyor; belediye yetkilileri bu uygulamanın Ankara'da bir ilk olduğunu vurguladı. Mahalle sakinlerinin şikayetleri dikkate alınarak problemli bir alan hak ettiği görünüme kavuşturuldu.

Tören ve başkanın sözleri:

Açılışa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, MHP Sincan İlçe Başkanı Mesut Genç ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Murat Ercan açılışta şunları söyledi: "Burada uzun süredir hummalı bir çalışma vardı ve sonuç itibariyle bu çalışmayı tamamlamış olduk. Lütfen yukarıdaki terasa çıkın ve muhakkak oradan Sincan’a bir bakın harika bir manzarası var. Bu parka özel dikey peyzaj yapıldı. Ankara’da ilk bu dikey peyzaj. Mahallelinin bildiği üzere burası çok problemli bir yerdi. Sürekli bir şikayet söz konusuydu. Biz de bu şikayetleri göz önünde bulundurarak dedik ki burayı hak ettiği güzelliğe kavuşturmamız lazım. Bir gelenin bir daha gelmek isteyeceği bir yer olsun. Özellikle bu mahallede oturan vatandaşlarımız başta olmak üzere bu parkın tadını çıkarmak isteyen bütün hemşehrilerime hayırlı, uğurlu olsun."

Program, Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencilerinin Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan konseriyle sona erdi; konservatuvar öğrencileri Sincanlılara keyifli anlar yaşattı.

ORHANGAZİ TERAS PARKI AÇILIŞ TÖRENİNE SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN, SİNCAN BELEDİYESİ GENEL KOORDİNATÖRÜ İSMAİL CAN OCAK, SİNCAN KAYMAKAMI LEVENT KILIÇ, MHP SİNCAN İLÇE BAŞKANI MESUT GENÇ VE ÇOK SAYIDA PROTOKOL ÜYESİ KATILDI.