Miniklerin renkli vizyonuyla cumhuriyet Muğla'da hayat buldu

Muğla'da minikler cumhuriyeti keşfetti:

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sekiz gündüz bakımevinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Miniklerin Gözünden Cumhuriyet" başlıklı etkinlikler düzenlendi. Programın amacı, çocukların Cumhuriyet değerlerini farklı alanlarda deneyimleyerek kavramalarını sağlamak ve onların yaratıcılıklarını görünür kılmaktı.

Sekiz tema, çok yönlü etkinlikler:

Her gündüz bakımevi ayrı bir tema üzerine odaklanarak çocuklara zengin bir içerik sundu. İşlenen temalar "Cumhuriyet ve Sanat", "Cumhuriyet ve Bilim", "Cumhuriyet ve Doğa", "Cumhuriyet ve Spor", "Cumhuriyet ve Çocuk Hakları", "Cumhuriyet ve Müzik", "Cumhuriyet ve Dayanışma" ile "Cumhuriyet ve Gelecek" olarak belirlendi. Çocuklar ortak bir Cumhuriyet tuvali oluşturarak sanat yoluyla ifade becerilerini geliştirdi; basit bilim deneyleriyle merak ve keşfetme heyecanını yaşadı.

Doğa, spor ve ritim çalışmalarının buluşması:

Etkinliklerde minikler tohum ve fidan dikerek doğayla tanıştı, spor parkurlarında takım çalışmasının önemini deneyimledi. Müzik atölyelerinde 29 Ekim coşkusu ritimlerle ifade edilirken, el emeği ürünler ve maketlerle yaratıcı beceriler desteklendi. Bu uygulamalar çocukların hem bireysel hem de grup içinde sorumluluk almasını teşvik etti.

Çocuk hakları ve dayanışma üzerine atölyeler:

"Cumhuriyet ve Çocuk Hakları" teması altında oyun, eğitim, sevgi, korunma ve kendini ifade etme hakları eğitici ve yaşama geçirilebilir etkinliklerle işlendi. Dayanışma başlıklı çalışmalarda paylaşma ve yardımlaşma pratikleriyle birlikte hareket etme, empati ve sorumluluk alma becerileri güçlendirildi.

Gelecek hayalleri ve ortak sergi:

"Cumhuriyet ve Gelecek" temasında çocuklar, daha mutlu, adil, temiz ve barış içinde bir dünya hayalini resimler, maketler ve geleceğe yazdıkları mesajlarla anlattı. Hafta boyunca hazırlanan resimler, el emeği ürünler ve tematik çalışmalar "Miniklerin Gözünden Cumhuriyet" adlı ortak bir sergide ziyaretçilerle buluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras etkinlikle ilgili değerlendirmesinde, çocukların eserlerinin ve hayallerinin gelecek nesillere nasıl bir kent bırakılacağını hatırlattığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Cumhuriyet, çocuklarımızın özgürce düşünebilmesi, hayal kurabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miraslardan biri de çocuklarımıza duyduğu güven ve onlara verdiği değerdir. Bugün gündüz bakımevlerimizde çocuklarımızın yaptığı resimlerde, kurduğu hayallerde ve birlikte ortaya çıkardığı eserlerde Cumhuriyet’in anlamını bir kez daha görüyoruz. Onların gözünden Cumhuriyet’i görmek, bizlere nasıl bir gelecek bırakmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Her çocuğun mutlu büyüdüğü, kendini özgürce ifade edebildiği ve eşit fırsatlara sahip olduğu bir Muğla için çalışıyoruz"

Etkinlik, miniklerin katılımıyla hem eğitici hem de üretken bir deneyim olarak tamamlandı; ortaya çıkan eserler çocukların Cumhuriyet anlayışını ve gelecek hayallerini somutlaştırdı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI 8 GÜNDÜZ BAKIMEVİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA "MİNİKLERİN GÖZÜNDEN CUMHURİYET" ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.