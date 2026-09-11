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Manisa'da 420 milyon TL'lik kentsel dönüşümle 137 güvenli konutun temeli atıldı

Manisa'nın Mutlu Mahallesi'nde 420 milyon TL'lik projeyle 137 konutun temeli atıldı; proje deprem riskine karşı güvenli, yeşil çevre sunuyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Emre Koç

Manisa'da 420 milyon TL'lik kentsel dönüşümle 137 güvenli konutun temeli atıldı

Projenin kapsamı ve maliyeti:

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı. Projede toplam 137 konut yer alacak ve yatırımın tutarı 420 milyon TL olarak açıklandı.

Projeyle hak sahipleri yalnızca depreme dayanıklı konutlara kavuşmakla kalmayacak; çevre düzenlemeleri, yeşil alanlar ve daha konforlu yaşam alanları hedefleniyor. TOKİ'nin uygulama kapasitesiyle hayata geçirilen çalışma, yerel yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Siyasilerin değerlendirmeleri:

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal törende, kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme olmadığını vurguladı: "Kentsel dönüşüm vatandaşımızın can güvenliğini önleyen, mahalle kültürünü koruyan, şehirlerimizi daha dirençli, daha planlı ve daha yaşanabilir hale getiren büyük bir şehircilik vizyonudur."

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise projenin sürecine dair ayrıntılar paylaştı. Baybatur, bölgedeki dönüşüm çalışmalarının partiler üstü bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, projenin başlangıçta belediyeye ait bir girişim olduğunu, belediyenin uygulamada sorun yaşaması üzerine milletvekilleri, ilçe başkanları ve muhtarlarla yapılan görüşmeler sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla işin başlatıldığını belirtti: "420 milyon liralık bir proje burası. Elimizden ne geliyorsa Allah'ın izniyle yerine getireceğiz ve sizleri mutlu, huzurlu evlerinize tez zamanda inşallah kavuşturacağız."

Afet risk yönetimi ve gelecek vizyonu:

Manisa Valisi Vahdettin Özkan konuşmasında, iyi ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın toplumun önceliği olduğunu söyledi. Vali Özkan, Manisa'nın deprem başta olmak üzere afet risklerinin farkında olduklarını, bu riskleri doğru tespit ederek afet olmadan önce tedbir almanın gerekliliğini vurguladı.

Vali Özkan, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın Manisa'nın karşı karşıya bulunduğu riskleri ortaya koyan ve bu risklerin azaltılması için atılacak adımları belirleyen önemli bir yol haritası olduğuna dikkat çekti. Kentsel dönüşümün şehirlerin daha planlı, sağlıklı ve düzenli gelişmesi için bir fırsat olduğuna işaret ederek, "Bugün attığımız her temel geleceğimize yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Törende yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde butona basıldı ve 137 konutluk projenin temelleri resmen atıldı. Yetkililer, Manisa genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ve proje tamamlandığında hak sahiplerinin modern, güvenli ve çevre düzenlemesi yapılmış yaşam alanlarına kavuşacağını belirtti.

Manisa’da 137 konutluk projenin temeli atıldı

Manisa’da 137 konutluk projenin temeli atıldı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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