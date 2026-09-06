Manisa'da bağ bozumu şenliği kortejle görkemli bir ritüele dönüştü

kortej yürüyüşü ve başlangıç noktası:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Bağ Bozumu Şenliği etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej, Hakkı İplikçi Parkı önünden başladı ve kent merkezinde yoğun katılımla ilerledi. Yürüyüş, vatandaşların alkışları ve bando müziklerinin eşliğinde kortejin son durağı olan Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

görsel zenginlik ve etkinlikler:

Kortejde öne çıkan unsurlardan biri, traktör üzerinde, gerçek üzümler kullanılarak hazırlanan büyük üzüm figürüydü; bu figür, bölgenin tarımsal kimliğine doğrudan vurgu yaptı. Bando takımlarının ritmik performansları ile jonglör gösterileri yürüyüşe hareket kattı. Etkinlik boyunca katılımcılara Türk bayrağı ve poşu dağıtıldı, bu da kortejin hem görsel hem de duygusal bir birliktelik sunmasını sağladı.

güzergah, katılım ve amaç:

Kortej Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayarak Ulupark, Manolya Meydanı ve Beyaz Fil güzergâhını takip etti. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonun temel amacı, bağ bozumu kültürünü yaşatmak ve Manisa'nın üzüm üretimindeki önemine dikkat çekmekti.

Kent merkezinde gerçekleşen kortej, halkın yoğun ilgisi ve coşkusuyla tamamlandı; kortejin sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler sonrasında da bölgenin tarımsal mirasına vurgu yapan atmosfer sürdü.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, BANDO TAKIMLARI, JONGLÖR GÖSTERİLERİ VE ÜZÜM FİGÜRLERİYLE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. KORTEJE PROTOKOL ÜYELERİNİN YANI SIRA ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.