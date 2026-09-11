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Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni döneme hazırladı

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri 2025-2026 yazında okullarda boya, onarım, çevre düzenlemesi ve sıralar yenileyerek 1.600 saat çalıştı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni döneme hazırladı

Çalışmanın kapsamı:

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı yaz tatili döneminde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında okullarda kapsamlı bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Amaç, öğrencilerin yeni döneme daha temiz ve düzenli fiziksel şartlarda başlamasını sağlamaktı.

Yapılan faaliyetler arasında 2 okulda öğrenci sıralarının yenilenmesi, 6 okulda boya ve badana, 4 okulda bahçe ve çevre temizliği ile 3 okulda çeşitli tamirat, bakım ve onarım çalışmaları yer aldı. Bu çalışmalar okulların hem estetik hem de güvenlik bakımından iyileştirilmesine katkı sundu.

Süre ve iş düzeni:

Çalışmalar Temmuz ayında başladı ve okullar açılmadan tamamlanması hedeflendi. Yükümlüler hafta içi her gün günlük 4 saat görev alarak yaklaşık iki ay boyunca devam etti. Bu düzenlemeyle toplam 1.600 saatlik kamu yararına çalışma gerçekleştirildi.

Toplumsal katkı ve iş birliği:

Kamu yararına ücretsiz çalışma faaliyetleri, yükümlülerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanırken eğitim kurumlarının bakım ve düzenleme ihtiyaçlarının karşılanmasına da doğrudan katkı sağladı. Çalışmalar, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği çerçevesinde yürütüldü ve ilgili kurumlar iş birliğinin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesini planlıyor.

Bu uygulama, hem eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hem de yükümlülerin topluma entegrasyonuna yönelik pratik bir model sunuyor; yapılan onarımlar ve düzenlemeler yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak.

MANİSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2025-2026 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YAZ TATİLİ...

MANİSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2025-2026 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YAZ TATİLİ DÖNEMİNDE KAMU YARARINA ÜCRETSİZ ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA OKULLARDA KAPSAMLI BOYA-BADANA, BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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