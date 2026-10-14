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Manisa'da din ve toplum ilişkileri uluslararası buluşmada değerlendirilecek

MCBÜ İlahiyat Fakültesi'nin 16-17 Ekim 2026'da düzenlenecek uluslararası sempozyum, Manisa'nın dini, sosyal ve kültürel mirasını disiplinlerarası ele alacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Manisa'da din ve toplum ilişkileri uluslararası buluşmada değerlendirilecek

Sempozyumun genel çerçevesi:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa’da Din ve Hayat Sempozyumu", 16-17 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, çok sayıda yerli ve yabancı akademisyeni Manisa'da bir araya getirerek şehrin dinî ve sosyal dokusunu akademik düzeyde tartışmaya açmayı hedefliyor.

Program disiplinlerarası bir yaklaşımla kurgulanmış olup, farklı alanlardan uzmanların katkısıyla geniş bir perspektif sunacak. MCBÜ İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, teorik tartışmaların yanı sıra tarihsel ve çağdaş değerlendirmelere de yer verecek.

ele alınacak konular:

Sempozyum kapsamında Manisa’da tarihi süreçte dini hayat, dini kurumlar, alimler ve ilim geleneği, din eğitimi ile modernleşme sürecinde din ve din-toplum ilişkisi gibi başlıklar ele alınacak. Ayrıca dini çeşitlilik, sosyal hizmetler, sanat ve estetik ile güncel sorunlar akademik çerçevede değerlendirilecek.

Katılımcılar, Manisa örneği üzerinden bölgesel dinî pratiklerin ve kurumların dönüşümünü, yerel aktörlerin rolünü ve kültürel mirasın güncel toplumsal yaşamdaki yansımalarını tartışacaklar.

yönetim, katılımcılar ve amaçlar:

Sempozyumun onursal başkanlığını Prof. Dr. Rana Kibar, başkanlığını ise Prof. Dr. Halit Ev üstlenecek. Düzenleme kurulunda üniversitenin farklı akademik birimlerinden öğretim üyeleri yer alırken, bilim ve danışma kurulları farklı ülkelerden akademisyenleri de kapsayarak etkinliğe uluslararası nitelik kazandıracak.

Yetkililer, etkinliğin Manisa'nın dini ve kültürel mirasının bilimsel açıdan görünür kılınmasına, yeni akademik çalışmaların teşvik edilmesine ve şehrin tarihi hafızasının güçlendirilmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini bildirdi.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK &quot;ULUSLARARASI...

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK "ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MANİSA’DA DİN VE HAYAT SEMPOZYUMU", ÇOK SAYIDA YERLİ VE YABANCI AKADEMİSYENİ MANİSA’DA BULUŞTURACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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