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Manisa'da dört ilçeye yeni AK Parti ilçe başkanları atandı

Manisa'da AK Parti, Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi için yeni ilçe başkanlarını atadı; il yönetimi ayrılanlara teşekkür edip yeni başkanlara başarı diledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Manisa'da dört ilçeye yeni AK Parti ilçe başkanları atandı

AK Parti Manisa'da ilçe başkanlıklarında görev değişimi

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi ilçe başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı. İl Başkanı Süleyman Turgut, kararın Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün tensipleriyle alındığını bildirdi.

atanan isimler:

Karar doğrultusunda Ahmetli İlçe Başkanlığına Tuncay Özel, Demirci İlçe Başkanlığına Fatma Tutan, Akhisar İlçe Başkanlığına Remzi Şekerci ve Selendi İlçe Başkanlığına Mustafa İzci getirildi. Atamalar partinin ilçe teşkilatlarının örgütsel ve saha çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

il başkanının değerlendirmesi:

Turgut, görevi devreden ilçe başkanları Fatih Alp, Nurullah Akgün, İsmail Ahmet Sözcüer ve Şafak Aydoğuş’a hizmetleri için teşekkür etti. Açıklamasında, "Yeni görevlendirilen ilçe başkanlarımıza muvaffakiyetler diliyor; tevazu, samimiyet ve gayretle 'durmak yok yola devam' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

İl yönetimi, atamaların ardından ilçe teşkilatlarının saha etkinlikleri, üye çalışmaları ve yerel hizmetlere odaklanacağını belirtti. Yeni başkanlar, görevlerinin önceliklerini uygulama ve genel merkezle koordinasyonu sürdürme sorumluluğuyla göreve başladı.

AK PARTİ MANİSA İL BAŞKANLIĞI, AHMETLİ, DEMİRCİ, AKHİSAR VE SELENDİ İLÇE BAŞKANLIKLARINA YENİ...

AK PARTİ MANİSA İL BAŞKANLIĞI, AHMETLİ, DEMİRCİ, AKHİSAR VE SELENDİ İLÇE BAŞKANLIKLARINA YENİ ATAMALAR YAPILDIĞINI AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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