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Manisa'daki otobüs kazası Bursa'da 10, Konya'da 1 aileyi yasa boğdu

Akhisar'daki tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerin 10'unun cenazesi Bursa'da, biri Konya Ereğli'de defnedilecek.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa'daki otobüs kazası Bursa'da 10, Konya'da 1 aileyi yasa boğdu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada 11 kişi öldü

İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir istikameti, Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde dün meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Olayda, geri manevra yapan tur otobüsüne arkadan çarpan çekici sonucu otobüs yan devrildi, çekici ise yoldan çıktı.

Kazada rol alan araçların plakaları şu şekilde: otobüs 16 AED 124, çekici 78 YD 559. Bursa merkezinden hareket eden ve Karacabey ile Mustafakemalpaşa ilçelerinden yolcu aldığı belirtilen tur otobüsünde yaşanan çarpışma sonrası bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirenler

Yetkililerce bildirilen isimler arasında Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) yer alıyor. Kazanın ardından kentte birçok aile ve yakın çevre yasa boğuldu.

Cenaze programı ve defin bilgileri

Ölen 11 kişiden 10'unun cenazesi Bursa'da, bir kişinin cenazesi ise Konya Ereğli'de defnedilecek. Yetkililerin paylaştığı cenaze programına göre: Safinaz Elkurt ve Şahin Azboran Mihraplı Camii'de; Semra Şentürk Yunusemre Huzurlar Camii'de; Mümine Eryılmaz Mustafakemalpaşa ilçesi Cevizli Camii'de; Kadriye Turhanlar Mustafakemalpaşa Kuran Kursu Camii'de; Fikriye Yur Mustafakemalpaşa Fevzidede Camii'de; İhsan Taşçı Karacabey Asmalı Camii'de; Sevgi Kabaroğlu Esentepe Çamlık Camii'de; Cemile Memişçi Karacabey Hacıhasan Camii'de; Vesile Ekici Hürriyet Merkez Camii'de öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.

Zülfinaz Tosun ise Konya Ereğli'de kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Yetkililer ve yakınları, soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü bildiriyor.

MANİSA&#039;NIN AKHİSAR İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE ÇEKİCİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU 11 KİŞİNİN HAYATINI...

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE ÇEKİCİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ. BURSA'DA 11 EVE ATEŞ DÜŞERKEN, VEFAT EDEN VATANDAŞLARIN CENAZE NAMAZLARININ ÖĞLEN KILINACAĞI ÖĞRENİLDİ. CEMİLE MEMİŞÇİ (71)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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