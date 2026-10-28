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Mardin'de 10 ilçede çiftçilere 146 ton hibe tohumla üretim canlandırılacak

Proje kapsamında Mardin'de 10 ilçede 668 çiftçiye yüzde 75 hibeli, toplam 146 ton (122 ton kırmızı mercimek, 24 ton nohut) tohum desteği sağlanacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Mardin'de 10 ilçede çiftçilere 146 ton hibe tohumla üretim canlandırılacak

Mardin'de hibe tohum dağıtımı:

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, 10 ilçede toplam 668 çiftçiye 146 ton hibe tohum desteği sağlanacak. Proje, çiftçilerin gelirlerini artırmak, arazilerin verimliliğini yükseltmek ve tarımsal üretimin daha etkin kullanılmasını hedefliyor.

dağıtım detayları:

Dağıtım programında, yüzde 75 hibeli tohumlar arasında coğrafi işaret tescilli Fırat-87 çeşidi kırmızı mercimek ile biçerdöverle hasada uygun Askan çeşidi nohut tohumu bulunuyor. Müdür Ender Muhammed Gümüş yaptığı açıklamada, proje uygulamasının Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yürütüldüğünü ve Mardin'de bugünkü dağıtımla birlikte çiftçilerle buluşacağını belirtti. Bugün teslim edilen tohumların dağılımı 122 ton kırmızı mercimek ve 24 ton nohut şeklinde gerçekleşti.

Müdürlükteki teslimatların ilki Artuklu ilçesinde yapıldı; diğer ilçelerdeki teslimatlar ise ilçe müdürlükleri aracılığıyla sürdürülecek. Gümüş, valilik ve büyükşehir belediyesinin ek destekleri sayesinde dağıtılacak tohum miktarının artırıldığını vurguladı ve destek sağlayan isimler arasında Vali Tuncay Akkoyun ile büyükşehir yetkililerini saydı. Proje için ayrılan bütçenin yaklaşık 9 milyon 300 bin lira olduğunu kaydetti.

beklenen ekonomik etki:

Tohumların toprakla buluşmasının ardından, çiftçiler için yaklaşık bire dokuz oranında bir gelir artışı beklendiği ve bunun sonucunda toplam gelir artışının yaklaşık 75 milyon lira seviyesinde olacağı öngörülüyor. Proje, özellikle ovanın dışında kalan ve daha dezavantajlı bölgelerdeki üreticilerin gelirlerini güçlendirmeye, arazilerin daha etkin kullanılmasına ve bölgesel tarımsal kalkınmanın desteklenmesine odaklanıyor.

Uygulama sürecinde dağıtım takvimi ve teslimat noktalarına ilişkin bilgiler ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilere iletilecek; projenin ilerleyen dönemlerinde elde edilecek verim ve gelir verileri, değerlendirme çalışmalarında kullanılacak.

Mardin&#039;de 668 çiftçiye 146 ton hibe tohum desteği

Mardin'de 668 çiftçiye 146 ton hibe tohum desteği

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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