Mardin'de 70’inci tugayda komuta bayrağı yeni komutana geçti

70’inci Mekanize Piyade Tugayında komuta değişimi

Mardin 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle komuta ve sancak teslimi gerçekleştirildi. Törenin resmi bölümünde, alayın tarihi ve görevleri hakkında sunum yapıldı; görevini devreden ve devralan komutanların özgeçmişleri okundu ve sancak tören alanındaki yerini aldı.

Törenin akışı:

Program, İstiklal Marşı ile başladı. Ardından 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının tarihçesi sunuldu, görev değişiminde bulunacak komutanların özgeçmişleri okundu ve sancağın teslimi gerçekleştirildi. Alay forsu görevi devreden komutana takdim edildi ve Devir Teslim Tutanağı imzalandı. Resmi bölümün ardından düzenlenen askeri geçit töreni ile program sona erdi.

Katılımcılar ve tebrikler:

Törene; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Vali Yardımcıları Burak Çimşir ve İbrahim Engin Şenay, Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, il protokolü, aziz şehitlerin aileleri ile kahraman gaziler katıldı.

Görevi devreden Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine atanmış olup, komuta ve sancağı Tuğgeneral Ayhan Ocak'a devretti. Tören sonrası Vali Tuncay Akkoyun, her iki komutanı tebrik ederek yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

MARDİN 70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞINDA, KOMUTA VE SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.