Mardin'de ani dolu ve kuvvetli rüzgâr günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Mardin'de ani sağanak, rüzgâr ve dolu etkili oldu

Mardin kent merkezinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, kuvvetli rüzgâr ve dolu kısa sürede etkisini artırarak günlük yaşamda aksamalara neden oldu.

etkili olduğu bölgeler:

Yetkililer, yağışların özellikle Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olduğunu bildirdi. Bu ilçelerde akşam saatlerinde başlayan sağanak ile birlikte görülen dolu ve kuvvetli rüzgâr, kısa süre içinde yoğunlaştı. İlçelerdeki meteorolojik etki yaklaşık yarım saat sürdü.

belediye müdahalesi ve ulaşım:

Dolu yağışı ve rüzgâr ulaşımda aksamaya yol açtı; bazı yollar ve noktalarda geçici sıkışmalar kaydedildi. Yerel yönetimler hızlıca harekete geçerek, sorunun yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Belediye ekipleri yollarda temizleme ve trafik düzenleme çalışmaları yaparken, vatandaşlara da tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

MARDİN’DE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU