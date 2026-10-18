Mardin'de sanat ve miras iç içe geçti: kültür yolu festivali başladı

Açılış: müze gezisi ve protokol ziyareti

Mardin Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla ikinci kez kente ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılış programı Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesinde gerçekleştirildi. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından heyet, müzede sergilenen eserleri inceleyerek sergi alanlarını gezdi. Günün ilk bölümünde, kentin tarihî ve kültürel dokusunun sanatla buluştuğu sergiler ziyaretçilerle buluştu.

Fotoğrafla kentin hikayesi: FotoMaraton etkinlikleri

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen FotoMaraton Mardin ile FotoMaraton Çocuk etkinlikleri, katılımcılara kentin atmosferini kadrajlarına yansıtma fırsatı sundu. Programda yer alan fotoğrafçılar, Mardin’in mimarisi, günlük yaşamı ve sokak dokusundan kesitleri belgeleyerek festivalin görsel arşivine katkı sağladı.

Telkari ve söyleşiler: geleneksel zanaat öne çıktı

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde İbrahim Cihan eşliğinde gerçekleştirilen Telkari Atölyesi, katılımcılara el sanatının tekniklerini uygulamalı olarak tanıttı. Aynı mekânda düzenlenen "Yaşayan Miras Söyleşisi Telkari" programında, Dr. Serkan Emir Erkmen moderatörlüğünde Gülay Özdamar, Suphi Hindiyerli, İbrahim Cihan ve Tuba Munğan telkarinin tarihî gelişimi, üretim süreçleri ve kültürel kimlikteki yerini değerlendirdi.

Bu oturumlar, Mardin’in ustalık bilgisinin kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını ve telkarinin yerel hafızadaki önemini ön plana çıkardı.

Sinefiller ve çocuklar: festivalin geniş yelpazesi

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Vali Kılıçlar Salonunda gerçekleştirilen IV. Mardin Uluslararası Film Festivali açılış programı, sinema dünyasından isimleri buluşturdu. Oyuncu Tuğba Özay ile yapımcı Zeki Sincar’ın katıldığı özel söyleşide festivalin kuruluş süreci ve yapım deneyimleri ele alındı.

Festivalin çocuk programı 15 Temmuz Parkı Çocuk Köyü'nde kurulan oyun ve eğlence alanlarıyla renklendi. Farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler, ailelere çocuklarla birlikte vakit geçirme imkânı sağladı. Aynı alanda düzenlenen Karaoke Karavan çocuklar ve ziyaretçiler için müzikli anlar sundu.

Festival, dokuz gün boyunca kentin farklı noktalarında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve sahne gösterileriyle devam edecek; Mardin’in tarihî ve kültürel zenginliği sanatın çeşitli disiplinleriyle ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor.

MARDİN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, 7'DEN 70'E HERKESE HİTAP EDEN ETKİNLİKLERLE BAŞLADI.