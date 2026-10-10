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mardin'de 'terörsüz türkiye' etkisiyle sonbahar turizmi canlandı

Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı huzur, Mardin'de sonbahar rezervasyonlarını canlandırdı; yerli ve yabancı ziyaretçi artışı ulaşım ve deneyim turizmini öne çıkarıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:50

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

mardin'de 'terörsüz türkiye' etkisiyle sonbahar turizmi canlandı

Mardin'de turizm hareketi artıyor

Güneydoğu Anadolu'nun kültür ve tarih merkezlerinden Mardin, "Terörsüz Türkiye" süreciyle sağlanan huzur ve güven ortamının etkisiyle sonbahar döneminde yoğun bir ziyaretçi artışı yaşıyor. Kentin tarihi taş evleri, dar sokakları ve hoşgörü kültürü, yaz sezonunun bitişiyle birlikte yeniden ilgi odağı haline geldi.

rezervasyonlar ve talep eğilimleri:

Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Seçkin Acar sezon değerlendirmesinde bu yılın genel olarak iyi geçtiğini, tatilini denizde geçirenlerin çocuklarını okula kaydettikten sonra rotayı Mardin'e çevirdiklerini belirtti. Acar, asayiş olaylarının çok düşük olduğu bu dönemde güven ortamının talebi ciddi şekilde artırdığını ve bunu grafiklerle de takip ettiklerini vurguladı. Ayrıca sadece yerli değil, yabancı turist sayısında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını aktardı.

çalıştaylar, acente ağırlama ve beklentiler:

Acar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde düzenlenen B2B görüşmeleri ve çalıştaylarla birçok ülkeden acentenin Mardin'de ağırlandığını söyledi. Kentin deneyim turizmini geliştirmeye ihtiyacı olduğuna işaret eden Acar, misafirlerin daha uzun süre kalmasını sağlayacak yeni alanların oluşturulması gerektiğini belirtti. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi talebi de ön plana çıktı; Acar, Mardin'e uçak seferlerinin artırılması ve bilet fiyatlarının revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaretçilere kulak veren haberde, farklı kentlerden gelen turistlerin duyguları ve tekrar ziyaret nedenleri de öne çıkıyor. İzmir'den gelen İbrahim Erdinç, 76 ülke gezmiş olmasına rağmen Mardin'in kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu, 10. gelişinde kentin görsel dokusu ve insanlarının hoşgörüsünü övdüğünü söyledi. Ankara'dan gelen Atilla Uğur ise Mardin'e karşı duydukları hayranlığı ve kentin otantik yapısını vurguladı. Habibe Uğur da her yıl Mardin'e gelmelerinin nedenini atmosfer, midyat ve yöresel lezzetlerle açıkladı.

Tüm bu bulgular, Mardin'in güvenlik ve misafirperverlik algısındaki iyileşmenin doğrudan turizm hareketine yansıdığını gösteriyor. Yerel sektör temsilcileri, talebin sürdürülebilir olması için ulaşım ve deneyim odaklı yatırımların önemini tekrar ediyor.

TARİHİ TAŞ EVLERİ, DAR SOKAKLARI VE HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜYLE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİ OLAN...

TARİHİ TAŞ EVLERİ, DAR SOKAKLARI VE HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜYLE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİ OLAN KENTTE, YAZ SEZONUNUN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE REZERVASYONLAR YENİDEN ARTIŞA GEÇTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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