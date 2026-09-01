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Mardin’den küresel pazara koordineli açılım

Veysi Duyan’ın MTSO Global projesi, Mardinli üreticilerin pazar analizinden gümrük ve operasyona kadar ihracatı tek merkezde yönetmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Mardin’den küresel pazara koordineli açılım

MTSO Global ile ihracatta tek merkez çözüm

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Veysi Duyan tarafından açıklanan MTSO Global projesi, ildeki üreticilerin ihracat süreçlerinde yaşadığı temel sorunlara bütüncül bir yaklaşım sunmayı amaçlıyor. Proje, üreticinin yalnızca üretime odaklanmasını sağlayacak şekilde pazar araştırmasından operasyon yönetimine kadar geniş bir hizmet yelpazesi öneriyor.

Hedef pazar analizi ve yapay zeka destekli değerlendirme:

Proje kapsamında her ürün için yapay zeka destekli analizler yapılacak ve uygun hedef pazarlar belirlenecek. Bu sayede "ürün var ama pazar yok" yaklaşımının azaltılması hedefleniyor. Ürün profillerine göre hedef pazarların belirlenmesi, Mardinli firmaların ihracatta daha stratejik adımlar atmasını sağlayacak.

Operasyon, gümrük ve hukuki güvence:

Tek merkez olarak yapılandırılacak dış ticaret merkezi, ihracat evrakı, gümrük takibi, lojistik operasyon ve hukuki güvence konularında profesyonel ekiplerle hizmet verecek. Projenin bir diğer önceliği ise alıcı ile doğrudan temasların artırılması; böylece aracı bağımlılığının azaltılması ve firmaların gelir paylarının korunması hedefleniyor.

Duyan, projenin oda bünyesinde aktif bir dış ticaret merkezi olarak işleyeceğini vurgulayarak, üyelerin ihracat süreçlerinde karşılaştığı sorunlara tek merkezden çözüm sağlanacağını belirtti. Projenin üyeye pazar kazandırmaya odaklandığını ve kurumsal bir güç yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Veysi Duyan şöyle dedi: "Üreten üyemiz pazar aramak, evrak peşinde koşmak ve dış ticaretin her riskini tek başına üstlenmek zorunda kalmayacak. Siz üretin, pazarı, alıcıyı ve operasyonu birlikte yönetelim. Mardin’in ürünlerini dünyanın dört bir yanına kurumsal bir güçle ulaştıralım. Belge veren değil, üyeye pazar kazandıran bir oda olacağız."

Sunulan model, Mardinli üreticilerin ihracatta görünürlüğünü artırmayı, süreçlerin profesyonelleşmesini ve hukuki güvenceyle risklerin azaltılmasını hedefliyor. MTSO Global, oda kaynaklarını ve uzman ekipleri kullanarak üreticilerin dış pazarlara erişimini kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir ihracat bağlantıları oluşturmayı amaçlıyor.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, ÜYELERİN İHRACAT SÜREÇLERİNDEKİ...

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, ÜYELERİN İHRACAT SÜREÇLERİNDEKİ SORUNLARINA ÇÖZÜM SUNMAYI AMAÇLAYAN "MTSO GLOBAL" PROJESİNİ AÇIKLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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