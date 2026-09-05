Marmara Adası'nda makine arızası: büyük tanker Tekirdağ demir sahasına çekildi

Olay ve müdahale:

Marmara Adası açıklarında Rusya'dan Çin'e gitmekte olan 'PIONER 1' isimli 243 metre uzunluğundaki tanker, bölge seyri sırasında makine arızası yaşadı. Kaptanın durum bilgisini Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) ne bildirmesi üzerine bölgeye derhal müdahale ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-16' römorkörü ile 'Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi olay yerine intikal etti. Tanker, bu iki geminin refakat ve yedeklemesiyle kontrollü şekilde çekilerek Tekirdağ Demir Sahasına demirletildi.

Geminin rotası ve güvenlik önlemleri:

'PIONER 1' in Rusya-Çin hattındaki seyrinde meydana gelen arıza, yoğun deniz trafiği bulunan Marmara Bölgesi'nde olmasına rağmen hızlı koordinasyon sayesinde riskler azaltıldı. Müdahale kapsamında çevre ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi; bölgedeki diğer gemilere bilgi akışı VTS tarafından yürütüldü.

Değerlendirme ve takip:

Olayın ardından tanker, yetkililerin gözetiminde demir sahasında bekletiliyor. Yapılacak teknik inceleme ile arıza nedeninin belirlenmesi ve seyrüseferin güvenli biçimde sürdürülmesi hedefleniyor. Yetkililer, gemi ve çevre güvenliğinin sağlandığını bildirirken, kurtarma ve yedekleme operasyonunun standart prosedürlere uygun gerçekleştiğini kaydetti.

Marmara Adası’nda tanker makine arızası yaptı