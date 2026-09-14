Marmara Gölü arazisi yargıya takıldı, organik üretim projesi beklemede

Marmara Gölü sahasında TİGEM projesi yargıda

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TİGEM tarafından Marmara Gölü havzasında planlanan büyük ölçekli ekolojik üretim projesi, yürütmeyi durdurma kararı ve devam eden yargı süreci nedeniyle uygulanamıyor. Bölge, yıllardır Menemen ve İzmir ovalarına su sağlayan rezervuar roleünü yitirmiş durumda.

sahanın geçmişi ve kuruma nedenleri:

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç projenin dayandığı coğrafi ve tarihsel verileri aktardı. Marmara Gölü'nün doğal bir göl olmadığını, 1950'li yıllarda önüne set çekilerek yapay bir su depolama alanına dönüştürüldüğünü belirtti. Gezginç, yağış rejimindeki bozulma ve kontrolsüz kaçak kuyuların devreye girmesiyle rezervuarın 2019 itibarıyla hızla kurumaya başladığını, saha üzerinde 2021 yılında neredeyse hiç su kalmadığını vurguladı.

projenin vizyonu ve hukuki belirsizlik:

Yürütmeyi durdurma kararıyla arazi şu an boş duruyor. Gezginç, 70 yıldır tarıma kapalı olan ve işgallere açık hale gelen parselde kimyasal kalıntı bulunmadığını; buna dayanarak güneş enerjisiyle çalışan sistemler, elektrikli traktörler ve organik hayvancılık içeren bir üretim modeli planladıklarını açıkladı. Hukuki süreçlerin olumlu sonuçlanması halinde alanın 'dünyanın en büyük organik işletmesi' olacağı hedefleniyor.

Yetkililer, projenin uygulanabilirliği ve çevresel etkileri konusunda tarafların endişelerini gideren hukuki kararların beklendiğini belirtiyor. Sahada şu an için faaliyet yok; proje ancak yargı sürecinin netleşmesi halinde hayata geçirilebilecek.

SU KAYNAKLARININ TÜKENMESİYLE KURUMA NOKTASINA GELEN MARMARA GÖLÜ HAVZASINDA TİGEM TARAFINDAN PLANLANAN DEV PROJE, YARGI KARARINA TAKILDI.