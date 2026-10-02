Marmaris Perşembe Pazarı modern yüzüne kavuştu

Marmaris Belediyesi ekipleri, merkezdeki Perşembe Pazarı’nda yürüttükleri kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla pazaryerini daha ferah, hijyenik ve fonksiyonel bir görünüme kavuşturdu. Çalışmalar, hem vatandaşların konforunu artırmayı hem de pazarcı esnafının çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefledi.

Yapılan çalışmalar:

Çalışmaları yürüten Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, mevcut serinletme sistemleri üzerinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı, ihtiyaç duyulan noktalara yeni sistem ilaveleri gerçekleştirdi. Pazaryerinin aydınlatma ve iklimlendirme altyapısı yenilenirken, pazarcıların kullandığı tezgahların tadilatları yapıldı ve mekanın estetiğini güçlendirmek için kapsamlı boyama çalışmaları uygulandı.

Ayrıca esnafı ve vatandaşları yağmur ile güneşten korumak amacıyla belirlenen bölgelere sundurma imalatı ve montajı