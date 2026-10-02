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Marmaris Perşembe Pazarı modern yüzüne kavuştu

Marmaris Belediyesi, Perşembe Pazarı'nda yaptığı bakım, aydınlatma, iklimlendirme ve sundurma yenilemeleriyle pazaryerini daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Marmaris Perşembe Pazarı modern yüzüne kavuştu

Marmaris Perşembe Pazarı modern yüzüne kavuştu

Marmaris Belediyesi ekipleri, merkezdeki Perşembe Pazarı’nda yürüttükleri kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla pazaryerini daha ferah, hijyenik ve fonksiyonel bir görünüme kavuşturdu. Çalışmalar, hem vatandaşların konforunu artırmayı hem de pazarcı esnafının çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefledi.

Yapılan çalışmalar:

Çalışmaları yürüten Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, mevcut serinletme sistemleri üzerinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı, ihtiyaç duyulan noktalara yeni sistem ilaveleri gerçekleştirdi. Pazaryerinin aydınlatma ve iklimlendirme altyapısı yenilenirken, pazarcıların kullandığı tezgahların tadilatları yapıldı ve mekanın estetiğini güçlendirmek için kapsamlı boyama çalışmaları uygulandı.

Ayrıca esnafı ve vatandaşları yağmur ile güneşten korumak amacıyla belirlenen bölgelere sundurma imalatı ve montajı

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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