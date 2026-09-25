Dolar 48,9644 +0,03%
Euro 55,8392 +0,30%
Bist 12.855,13 -0,26%
Altın Gram 6.768,45 +0,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 99,43 -0,79%
--°

Marmaris'i 12 aya yayma hedefiyle doğa odaklı turizme yöneliyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul'daki Muğla Destinasyon Oturumu'nda kenti doğa odaklı, nitelikli turizmle üç aylıktan 12 aya taşıma hedefini anlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Marmaris'i 12 aya yayma hedefiyle doğa odaklı turizme yöneliyor

Marmaris'ten İstanbul'a sürdürülebilir turizm mesajı:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul’da düzenlenen Muğla Destinasyon Oturumu’nda Marmaris’in sürdürülebilir turizm vizyonunu anlattı. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Destinasyon Oturumu kapsamında gerçekleştirildi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras moderatörlüğünde yapıldı. Panele; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de konuşmacı olarak katıldı. Oturumu uluslararası tur operatörleri, seyahat acenteleri, otel yatırımcıları ve turizm basını takip etti.

yeni turist profili ve markalaşma:

Ünlü, Marmaris’in turizm anlayışında kapsamlı bir dönüşüm hedeflediklerini söyledi. Marka çalışmaları ve farklılaşma stratejilerine vurgu yapan Ünlü, "Biz turizme bakış açımızı değiştiriyoruz. Çok turistten ziyade daha nitelikli, sayısı belki az ama harcaması yüksek, kalış süresi uzun turist için kendimizi yeniliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, kentin tanıtımını ve yatırım önceliklerini yeniden şekillendiriyor.

Marmaris’i sadece deniz turizmi ile tanımlamanın ötesine taşımak istediklerini belirten Ünlü, bölgenin markalaşmasında çeşitli turizm türlerini ön plana çıkarma planlarını aktardı. Bu kapsamda hizmet kalitesini artırma, tesis çeşitliliği ve deneyim odaklı paketlerin geliştirilmesi öne çıkıyor.

doğa ve spor turizmi potansiyeli:

Başkan Ünlü, Marmaris’in doğal yapısının farklı spor dallarına uygun olduğunu vurguladı ve "Marmaris doğal bir spor tesisi. Yüzme, kano, kürek, yelken, koşu, bisiklet; hepsini yapabilirsiniz" dedi. Bu tespit, destinasyonun sezon dışı kullanımını artıracak etkinlik ve altyapı yatırımları için temel argüman olarak sunuldu.

Sahip olunan doğal değerlerin korunarak geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil ekonomik ve sosyal boyutlarının da olduğunu belirtti. Turizm ürün çeşitliliği ile birlikte yerel ekonomiye daha yüksek katma değerli gelir sağlanması hedefleniyor.

Ünlü, kaynak kullanımına ilişkin yaklaşımı özetlerken "Tüketerek büyüyemeyeceğimizi biliyoruz. Bizim en büyük sermayemiz doğamız. Marmaris’in kendisi. Bunu tüketmeden geliştirmemiz gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Kent yönetiminin hedefleri arasında, Marmaris’i üç aylık yoğun sezonun yaşandığı bir yer olmaktan çıkarıp yılın 12 ayı yaşanan bir kent haline getirmek bulunuyor. Ünlü, "Artık Marmaris’i sadece bir turizm kenti değil, bir yaşam kenti olarak kodluyoruz. Yani 3 ay turizmin yapıldığı bir kentten 12 ay yaşanan bir kente ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Sürdürülebilir ve sezonu dağıtan bir turizm anlayışı; yerel halk, yatırımcılar ve kamu kurumları arasında sorumluluğu paylaşan bir iş birliği modeliyle hayata geçirilecek. Ünlü, bu dönüşüm için paydaşlarla ortak projeler geliştireceklerini ve altyapı planlarını önceliklendireceklerini belirtti.

İstanbul’daki oturum, Marmaris ve diğer Muğla destinasyonlarının yeni dönem stratejilerini sektör aktörlerine anlatmak için önemli bir platform oldu. Tartışmalar, destinasyonların rekabet gücünü artıracak, çevresel korumayı önceliklendiren yaklaşımların nasıl uygulanacağına odaklandı.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, ITF 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN MUĞLA DESTİNASYON OTURUMU’NDA...

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, ITF 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN MUĞLA DESTİNASYON OTURUMU’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONUSUNDA MARMARİS’TEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de entegre müdahale: değişim noktası pilot mahallelerde
images

Yatağan'da üreticinin emeğini öne çıkaran hasat şenliği
images

Gemlik açık ceza infaz kurumunda gerçekçiliğiyle öne çıkan olağanüstü hal tatbik...
images

Gebze'de şehit yakınları ve gazilere adanmış buluşma evi hizmete girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye edildi

Papa 14. Leo'nin Fransa ziyareti: etik ve barış öncelikli mesajlar

Karabağlar yaylasında ata tohumları ve yayla kavununda hasat dönemi başladı

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı