Marmaris'i 12 aya yayma hedefiyle doğa odaklı turizme yöneliyor

Marmaris'ten İstanbul'a sürdürülebilir turizm mesajı:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul’da düzenlenen Muğla Destinasyon Oturumu’nda Marmaris’in sürdürülebilir turizm vizyonunu anlattı. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Destinasyon Oturumu kapsamında gerçekleştirildi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras moderatörlüğünde yapıldı. Panele; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de konuşmacı olarak katıldı. Oturumu uluslararası tur operatörleri, seyahat acenteleri, otel yatırımcıları ve turizm basını takip etti.

yeni turist profili ve markalaşma:

Ünlü, Marmaris’in turizm anlayışında kapsamlı bir dönüşüm hedeflediklerini söyledi. Marka çalışmaları ve farklılaşma stratejilerine vurgu yapan Ünlü, "Biz turizme bakış açımızı değiştiriyoruz. Çok turistten ziyade daha nitelikli, sayısı belki az ama harcaması yüksek, kalış süresi uzun turist için kendimizi yeniliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, kentin tanıtımını ve yatırım önceliklerini yeniden şekillendiriyor.

Marmaris’i sadece deniz turizmi ile tanımlamanın ötesine taşımak istediklerini belirten Ünlü, bölgenin markalaşmasında çeşitli turizm türlerini ön plana çıkarma planlarını aktardı. Bu kapsamda hizmet kalitesini artırma, tesis çeşitliliği ve deneyim odaklı paketlerin geliştirilmesi öne çıkıyor.

doğa ve spor turizmi potansiyeli:

Başkan Ünlü, Marmaris’in doğal yapısının farklı spor dallarına uygun olduğunu vurguladı ve "Marmaris doğal bir spor tesisi. Yüzme, kano, kürek, yelken, koşu, bisiklet; hepsini yapabilirsiniz" dedi. Bu tespit, destinasyonun sezon dışı kullanımını artıracak etkinlik ve altyapı yatırımları için temel argüman olarak sunuldu.

Sahip olunan doğal değerlerin korunarak geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil ekonomik ve sosyal boyutlarının da olduğunu belirtti. Turizm ürün çeşitliliği ile birlikte yerel ekonomiye daha yüksek katma değerli gelir sağlanması hedefleniyor.

Ünlü, kaynak kullanımına ilişkin yaklaşımı özetlerken "Tüketerek büyüyemeyeceğimizi biliyoruz. Bizim en büyük sermayemiz doğamız. Marmaris’in kendisi. Bunu tüketmeden geliştirmemiz gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Kent yönetiminin hedefleri arasında, Marmaris’i üç aylık yoğun sezonun yaşandığı bir yer olmaktan çıkarıp yılın 12 ayı yaşanan bir kent haline getirmek bulunuyor. Ünlü, "Artık Marmaris’i sadece bir turizm kenti değil, bir yaşam kenti olarak kodluyoruz. Yani 3 ay turizmin yapıldığı bir kentten 12 ay yaşanan bir kente ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Sürdürülebilir ve sezonu dağıtan bir turizm anlayışı; yerel halk, yatırımcılar ve kamu kurumları arasında sorumluluğu paylaşan bir iş birliği modeliyle hayata geçirilecek. Ünlü, bu dönüşüm için paydaşlarla ortak projeler geliştireceklerini ve altyapı planlarını önceliklendireceklerini belirtti.

İstanbul’daki oturum, Marmaris ve diğer Muğla destinasyonlarının yeni dönem stratejilerini sektör aktörlerine anlatmak için önemli bir platform oldu. Tartışmalar, destinasyonların rekabet gücünü artıracak, çevresel korumayı önceliklendiren yaklaşımların nasıl uygulanacağına odaklandı.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, ITF 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN MUĞLA DESTİNASYON OTURUMU’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONUSUNDA MARMARİS’TEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI.