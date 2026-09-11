Masallarla çocuklara çevre bilinci: 'Evvel Yeşil, Âhir Yeşil' çalışması

Yenişehirli öğretmenlerden masallarla çevre eğitimi

Mersin Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev yapan öğretmenler Şeyda Kaşakcı, Gülperi Fatih ve Ayyüce Karahanlı tarafından hazırlanan 'Evvel Yeşil, Âhir Yeşil' çalışması, çocuklarda çevre ve iklim bilincini geliştirmeyi amaçlayan sekiz kitaplık bir masal seti olarak yayımlandı. Proje, Türk kültürünün tanınmış masal ve anlatı kahramanlarını çevre temalarıyla buluşturarak bilgiyi hikâye ve duyguyla harmanlıyor.

Masal kahramanları çevre konularıyla nasıl eşleştirildi:

Seride her kitap için farklı bir çevre teması belirlendi; böylece çocuklar sorunları tanırken çözümün parçası olduklarını da görselleştirebilecek. Kitapların başlıkları ve temaları şu şekilde kurgulanmış: 'Keloğlan ve Çöp Dağı' (sıfır atık ve geri dönüşüm), 'Şahmeran'ın Sessiz Bahçesi' (biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunması), 'Nasreddin Hoca ve Kaybolan Göl' (su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu), 'Anka Kuşu ve Küllerinden Yeşeren Orman' (ormanların korunması). Diğer kitaplar da tüketim, tohum ve toprağın önemi, temiz hava ve insan-tabiat ilişkisinin sürdürülebilirliği gibi konulara odaklanıyor.

Kültürel mirasla çevre eğitiminin birleşimi:

Çalışma, Türk kültürel motiflerini ve bilinen kahramanları kullanarak çevre mesajlarını çocukların yaş gruplarına uygun görsellerle sunuyor. Proje, sınıf içi etkinliklerde, Yeşil Vatan çalışmaları kapsamında düzenlenen uygulamalarda ve çevre farkındalığı faaliyetlerinde eğitim materyali olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Amaç, çocuklara yalnızca sorunları öğretmek değil; onların günlük alışkanlıklarında değişiklik yapabilecek sorumluluk hissini kazandırmak.

Projenin adı olan 'Evvel Yeşil, Âhir Yeşil' ifadesinde 'evvel' geçmişten devralınan kültürel ve doğal mirası, 'âhir' ise gelecek nesillere bırakılacak dünyayı temsil ediyor. Çalışmanın ana mesajı ise 'Evvel masaldı, âhir bizim elimizde' sözleriyle özetleniyor. Hazırlayan öğretmenlerin imzasını taşıyan sekiz kitaplık bu set, çevre ve sürdürülebilirlik eğitimine kültürel bir yaklaşım getiriyor.

MERSİN YENİŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ŞEYDA KAŞAKCI, GÜLPERİ FATİH VE AYYÜCE KARAHANLI, ÇOCUKLARDA ÇEVRE VE İKLİM BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ MASAL VE ANLATI KAHRAMANLARINI ÇEVRE TEMALARIYLA BULUŞTURDU.