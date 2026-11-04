Turgutlu'da mali kriz derinleşti: belediye yönetimi yardım çağrısında bulundu

mecliste mali tabloyu anlattı:

Kasım ayı meclis toplantısında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediyenin mali yapısına ilişkin uyarılarda bulundu. Akın, bu ay belediyeye 42 milyon TL kaynak girişi olacağını ancak belediyenin aylık sabit giderinin 100 milyon TL olduğunu belirtti ve bu dengenin sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

Başkan, gelirlerin üç ana kalemde toplandığını; bunların İller Bankası payı, inşaat ruhsat harcı ve emlak vergisi olduğunu söyledi. Günlük vezne tahsilatlarının çoğu zaman 30-40 bin TL civarında kaldığını, bunun maaş ve cari giderleri karşılamaya yetmediğini kaydetti.

Akın, uzun yıllar çalışan maaşlarını günü gününe ödediklerini ancak artık ödeme güçlüğü yaşandığını ifade ederek, kaynakların tükendiğini ve halkın her kesimindeki ekonomik sıkıntının belediyeye de sirayet ettiğini anlattı. Bu durumu tarif ederken 'şapkada tavşan kalmadı' benzetmesini kullandı.

çözüm çağrısı ve geçmiş finansal kararlar:

Başkan Akın, 'bu ay belediye iflas ediyor' uyarısında bulunarak merkezi ve yerel aktörlere çağrı yaptı ve 'Gelin, Turgutlu Belediyesini 42 milyon TL ile beraber yönetelim' çağrısında bulundu. Akın ayrıca, kendisinden önceki yönetimin belediyeye ait 219 mülk sattığını ve o dönemin parasıyla 16 milyon dolar borç ödendiğini anımsattı.

Sekiz yıldır cari borcun sıfır olduğundan ve maaşların düzenli ödendiğinden söz eden Akın, bugün sürekli yaşanan kesintilerin belediyeyi köşeye sıkıştırdığını belirtti ve bunun bir ya da iki aylık değil süreğen bir sorun olduğuna dikkat çekti.

altyapı ve imar planı vurgusu:

Başkan, Turgutlu'da altyapı sorunlarının çözümü için imar planı ve kamu yararı kararlarının önemine işaret etti. Ankara-İzmir asfalt yolunda yağışlarda su baskınları yaşandığını, üç dere yatağının kapalı olduğunu ve bu alanların açılmasının yüz binlik imar planı uygulaması ile mümkün olacağını söyledi.

Akın, bakanlıklarda ve ilgili kurumlarda bu durumu anlattığını ancak gerekli desteği göremediğini, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarından beklentisinin karşılanmadığını belirtti. Yüz binlik planın onaylanmasının Turgutlu'nun trafik, eğitim ve altyapı sorunlarının çözümünde kilit rol oynayacağını vurguladı ve planın onaylanmasının kente uzun vadeli katkı sağlayacağını ifade etti.

Son olarak birlik ve dayanışma çağrısı yapan Akın, tüm siyasilere, kurumlara ve yerel aktörlere Turgutlu için harekete geçme çağrısında bulundu ve bu desteğin kasabaya yapılacak en büyük iyilik olacağını söyledi.

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN, KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA BELEDİYENİN MALİ DURUMUNA YÖNELİK ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. BAŞKAN ÇETİN AKIN, "BU AY TURGUTLU BELEDİYESİNE 42 MİLYON TL PARA GELECEK. BU BELEDİYENİN HER AY 100 MİLYON SABİT GİDERİ VAR. BİZ BUGÜNE KADAR ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARA ÇIKARA YAPTIK BU İŞLERİ. ŞAPKADA TAVŞAN DA KALMADI ARTIK. O TAVŞANLARI DA BİTİRDİK" DEDİ.