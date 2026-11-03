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Mavi Göl ve Göksu Travertenleri Giresun turizminin odağı oldu

2026'de Giresun'un doğal destinasyonları 600 bini aşkın ziyaretçi aldı; Kuzalan'daki Mavi Göl 312 bin, Göksu Travertenleri 256 bin kişi çekti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:08

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mavi Göl ve Göksu Travertenleri Giresun turizminin odağı oldu

Ziyaretçi verileri:

2026 turizm sezonu verilerine göre Giresun’da doğal ve kültürel destinasyonlar toplam 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Bu hareketliliğin en dikkat çeken unsurları, Kuzalan Tabiat Parkı içinde yer alan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri oldu. Açıklanan rakamlara göre Mavi Göl 312 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, Göksu Travertenleri 256 bin ziyaretçiyle onu izledi.

Doğal alanların üstünlüğü:

Bu iki doğal mekanın toplamı 568 bin ziyaretçiye ulaşıyor; bu durum Giresun turizminde doğal güzelliklerin payının belirgin olduğunu gösteriyor. Turkuaz renkli suyu ve özgün jeolojik oluşumlarıyla öne çıkan bu alanlar, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kültürel mirasın yeri:

Kentin tarihi ve kültürel noktaları da ziyaretçi çekmeyi sürdürdü. Açıklanan verilere göre Giresun Müzesini 21 bin 393 kişi ziyaret etti; Giresun Adasını ziyaret edenlerin sayısı ise 13 bin 300 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, kültürel mirasın doğal alanlarla birlikte değerlendirildiğinde şehrin turizm çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Sezon sonunda paylaşılan veriler, Giresun’un öncelikle doğa turizmiyle öne çıktığını netleştiriyor. Özellikle Kuzalan Tabiat Parkı içindeki Mavi Göl ve Göksu Travertenleri, 2026 sezonunda kentin en çok ilgi gören destinasyonları olarak kayda geçti.

GİRESUN’DA 2026 YILI TURİZM SEZONUNDA DOĞAL VE KÜLTÜREL TURİZM DESTİNASYONLARI 600 BİNİN ÜZERİNDE...

GİRESUN’DA 2026 YILI TURİZM SEZONUNDA DOĞAL VE KÜLTÜREL TURİZM DESTİNASYONLARI 600 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI. ZİYARETÇİ SAYILARINDA KUZALAN TABİAT PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN MAVİ GÖL VE GÖKSU TRAVERTENLERİ İLK SIRALARDA YER ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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