Mavi tonların kanat çırpışı: kuşların özgürlüğünü suluboyayla anlattı

serginin açılışı ve teması:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Mülkiye Özgür Kerkük'ün kişisel sergisi "Sonsuzluğa Süzülüş: Kuşlar" Özel Ahmet Yakupoğlu Resim Müzesi'nde açıldı. Sergide, sanatçının ağırlıklı olarak son iki yılda ürettiği çalışmalar yer alıyor ve kuşların doğadaki zarafeti ile hareketlerini anlatan kompozisyonlar ön plana çıkıyor.

teknik ve renk dili:

Kerkük, resimlerinde özellikle suluboya tekniğini yoğun biçimde kullanıyor; sergide suluboya ağırlıklı eserlerin yanı sıra akrilik çalışmalar da bulunuyor. Sanatçı, mavi ve turkuaz tonlarına yönelerek gökyüzünü, hafifliği ve özgürlük duygusunu betimliyor. Eserlerdeki ayrıntılı çizimler ve titiz uygulama, kuşların anatomik özelliklerini estetik bir dille sunuyor.

tasarım süreci ve üretim yaklaşımı:

Kerkük, bir eserin yalnızca boyama aşamasından ibaret olmadığını; doğayı gözlemleme, fotoğraflama, görsel seçimi ve kompozisyon oluşturma aşamalarının tasarım sürecinin önemli parçaları olduğunu vurguladı. Teknik uygulamada deneyim sahibi olduğunu belirten sanatçı, kurgulama ve kompozisyon oluşturmanın zaman zaman zorlayıcı olduğunu ifade etti.

temanın devamı ve seramik çalışmaları:

Kuş temasının Kerkük'ün önceki çalışmalarına dayandığını söyleyen sanatçı, bu konuyu farklı formlarda da sürdürdüğünü aktardı. Kuş temasını yalnızca resimle sınırlamayan Kerkük, aynı motifleri seramik çalışmalarında da işliyor ve bu seramik üretimlerini farklı bir şehirde sergilemeyi planlıyor.

Sergi, sanatçının 25 yıllık akademik ve sanatsal birikiminin izlerini taşıyor. Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla açtığı ilk kişisel sergisi olduğunu belirten Kerkük için "Sonsuzluğa Süzülüş: Kuşlar" aynı zamanda üçüncü kişisel sergisi niteliğinde. Ziyaretçiler, eserlerde kuşların estetik görünümünü farklı kompozisyon ve renk anlatımlarıyla keşfedebiliyor.

Sanatçı, geleneksel anlatıdan kopmadan özgün bir dil oluşturmayı amaçladığını, sanatın sanatçının dünya görüşünü, gözlem yeteneğini ve insani hassasiyetlerini yansıttığını ifade etti. Sergi, doğa sevgisini resimlere taşıyan ve mavi-turkuaz paletiyle hafiflik duygusunu öne çıkaran bir yaklaşımı izleyicilere sunuyor.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DPÜ) KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MÜLKİYE ÖZGÜR KERKÜK'ÜN "SONSUZLUĞA SÜZÜLÜŞ: KUŞLAR" ADLI KİŞİSEL RESİM SERGİSİ, ÖZEL AHMET YAKUPOĞLU RESİM MÜZESİ'NDE AÇILDI.