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Mavişehir’in kaybolan sulak dokusu Flamingo Doğa Parkı ile geri geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 75 bin m² Flamingo Doğa Parkı ile Gediz Deltası’nın sulak dokusunu canlandırıp su taşkınlarını önleyecek ve kente yeni sosyal alan kazandıracak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Mavişehir’in kaybolan sulak dokusu Flamingo Doğa Parkı ile geri geliyor

Projenin amacı ve kapsamı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mavişehir sahilinde hayata geçirilen Flamingo Doğa Parkı projesini sürdürüyor. Proje, Gediz Deltası’nın doğal ve kültürel değerlerini kentin yaşam alanlarıyla buluşturmayı hedeflerken aynı zamanda kıyı rehabilitasyonu kapsamında su taşkınlarını önlemeye yönelik mühendislik çözümleri de içeriyor. Toplam 75 bin metrekarelik alana yayılan park; kuş gözlem kuleleri, seyir terasları, oyun alanları ve kafeterya gibi sosyal donatılarla İzmir’e yeni bir yaşam alanı kazandıracak.

Çalışmalar nasıl yürütülüyor:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama ve Proje Şube Müdürü Hüseyin Öztürk çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Zemin düzenlemeleri, altyapı ve yapı işleri sürerken ziyaretçi merkezi donatıları tamamlanma aşamasına getiriliyor. İZSU ekipleri ise yağmur ve deniz suyunun tahliyesi için kullanılan kanallarda temizlik yapıyor ve mekanik sistemleri işler hale getiriyor.

altyapı ve koordinasyon:

Yüklenici firmanın tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından belediyenin tüm birimleri sahada yoğunlaştı. Amaç, alanın en hızlı şekilde tamamlanıp İzmirlilerin kullanımına açılması; bu nedenle kentsel donatı, ahşap ve zemin iyileştirme çalışmaları eş zamanlı planlanıyor.

Ekolojik tasarım ve peyzaj yaklaşımı:

Proje, Gediz Deltası’nın koruma-kullanım dengesini gözeterek tasarlandı. Alan, geçmişte Mavişehir’in bir parçası olan deltayı referans alıyor; tasarımda kontrollü sulak alanların yeniden oluşturulması ve ekolojik restorasyon ön planda tutuluyor. Park, bir taşkın parkı işleviyle yağmur suyu ve deniz taşkınlarını kontrol altına alacak şekilde düzenleniyor ve sulak alanların canlandırılmasıyla flora ve fauna desteklenecek.

bitkisel peyzaj ve tür seçimi:

Parkta yoğun ve işlevsel bir peyzaj oluşturulacak; kıyıyla uyumlu bir geçiş alanı yaratılması hedefleniyor. Tuzcul yapıya uygun türlerin yanı sıra ılgın, iğde ve zeytin çalısı gibi bitkiler kullanılacak ve projede 20 binin üzerinde bitki dikimi planlanıyor. Peyzaj tasarımı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda doğal türlerin korunmasına öncelik veriyor.

Sosyal donatılar ve eğitim olanakları:

Flamingo Doğa Parkı, yalnızca ekosistemi korumakla kalmayacak, aynı zamanda kent halkına geniş sosyal kullanım alanları sunacak. Parkta kuş adaları ve sulak alanlar oluşturulacak; şimdiden ördek, karabatak, balıkçıl ve martı gibi türler gözlemleniyor. Ayrıca çocuk oyun alanları, ziyaretçi merkezi, büfe, kafeterya, tuvalet ve otopark gibi temel donatılar ile seyir terasları, deniz amfileri, su içi derslikler ve kuş gözlem kuleleri yer alacak. Ziyaretçi merkezinde farklı yaş gruplarına yönelik eğitim programları planlanıyor.

Parkın fiziksel dokusu, Gediz Deltası içinde yer alan Homa Dalyanı’nda geçmişte kullanılan doğal dokuya uygun, narin görünümlü fakat dayanıklı yapılardan esinlenerek tasarlandı. Bu yaklaşım, kentin içinde kaybolmuş olan sulak alan deneyimini yeniden sunmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak Flamingo Doğa Parkı, Mavişehir’in yaklaşık 70 yıl önceki deltavari dokusunu geri kazandırma hedefiyle hem kentsel güvenliği güçlendirecek hem de Gediz Deltası’nın doğal zenginliklerini kent yaşamına taşıyacak bir model sunuyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MAVİŞEHİR SAHİLİNDE SU TAŞKINLARINI ÖNLEYECEK VE GEDİZ DELTASI’NIN...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MAVİŞEHİR SAHİLİNDE SU TAŞKINLARINI ÖNLEYECEK VE GEDİZ DELTASI’NIN DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ KENTİN YAŞAM ALANLARIYLA BULUŞTURACAK FLAMİNGO DOĞA PARKI PROJESİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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