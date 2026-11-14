Mazıdağı'nda bereketli mısır sezonu, fiyatlar çiftçiyi zorladı

Mazıdağı'nda hasat sürüyor:

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mısır hasadı sürdürüyor. Bu yıl tarlalarda biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasatta üreticiler verimden memnun olduklarını söylüyor; buna karşın beklenen gelir elde edilemiyor.

yağışın etkisi ve nem kesintileri:

Çiftçiler, son dönemde etkili olan yağışların mısırdaki nem oranını yükselttiğini aktarıyor. Erken başlayan yağmurlar nedeniyle hasat edilen mısırın nem oranı yüksek çıkınca alıcıların uyguladığı nem kesintileri satış fiyatlarını daha da düşürdü.

çiftçinin tablosu: verim memnun, gelir değil:

Üreticiler yüksek verime rağmen düşük alım fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bekledikleri kazancı sağlayamadıklarını ifade etti. Mazıdağı'ndaki mısır sezonu, verim avantajıyla birlikte fiyat ve maliyet baskısının gölgesinde devam ediyor.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE MISIR HASADI DEVAM EDERKEN, ÇİFTÇİLER BU YIL ELDE EDİLEN VERİMDEN MEMNUN OLDUKLARINI ANCAK DÜŞÜK ÜRÜN FİYATLARI VE ARTAN ÜRETİM MALİYETLERİ NEDENİYLE BEKLEDİKLERİ KAZANCI SAĞLAYAMADIKLARINI BELİRTTİ.