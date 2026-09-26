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Mbappé'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi' notu dikkat çekti

Fransa maçı sonrası Kocaeli'de Arda Güler ile bir araya gelen Kylian Mbappé, sosyal medyada Arda'yı etiketleyip 'Habibi' notuyla fotoğraf paylaştı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mbappé'den Arda Güler paylaşımı: 'Habibi' notu dikkat çekti

maç sonrası buluşma:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile oynadığı karşılaşma sonrası Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile Fransız oyuncular Kylian Mbappé ve Eduardo Camavinga bir araya geldi. Mbappé, bu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Paylaşıma Arda'yı etiketleyerek 'Habibi' notunu ekleyen Mbappé, takım arkadaşlarıyla uluslararası arenada görülen samimi anlara işaret etti. Fotoğraflarda üç oyuncunun bir arada olması, hem kulüp bağlarını hem de maç sonrası dostça ilişkileri gözler önüne serdi.

sosyal medyanın yankıları:

Mbappé'nin paylaşımı kısa sürede takipçilerin dikkatini çekti ve Arda'nın uluslararası profiline yönelik ilginin devam ettiğini gösterdi. Bu tür paylaşımlar, oyuncuların saha dışındaki ilişkilerini ve kulüpler arası bağları görünür kılıyor; özellikle Real Madrid gibi yüksek profilli bir kulübün oyuncusunun milli takım arkadaşıyla etkileşimi, taraftarlar ve spor gündemi tarafından yakından takip ediliyor.

Maçın sportif tarafının yanı sıra bu tür sosyal medya anları, oyuncuların kişisel imajlarına ve uluslararası tanınırlıklarına katkı sağlıyor. Mbappé'nin notu ve fotoğrafı, Arda Güler için hem saha içi performansının hem de saha dışı ilişkilerinin konuşulmasına vesile oldu.

FRANSIZ FUTBOLCU KYLİAN MBAPPE, TÜRKİYE İLE OYNADIKLARI MAÇIN ARDINDAN REAL MADRİD&#039;DEN TAKIM...

FRANSIZ FUTBOLCU KYLİAN MBAPPE, TÜRKİYE İLE OYNADIKLARI MAÇIN ARDINDAN REAL MADRİD'DEN TAKIM ARKADAŞI MİLLİ FUTBOLCU ARDA GÜLER İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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